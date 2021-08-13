17.1 C
Рязань
Пятница, 13 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Белгороде объяснили отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу

Никита Брыкин
В Белгороде объяснили отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу
- Advertisement -

Замначальника департамента здравоохранения Белгородской области Ирина Николаева объяснила, почему в регионе еще не достигли коллективного иммунитета, пишет портал Бел.Ру.

По ее словам, Белгород, Старый Оскол и Губкин отстают от других муниципалитетов по темпам вакцинации.

«Чем крупнее город, тем сложнее сформировать коллективный иммунитет. Аналогичная ситуация по всей России», — рассказала Николаева.

Чиновница отметила, что в регионе работают над улучшением ситуации.

«Главное — воля и желание самого человека», — уточнила она.

Николаева добавила, что в указанных городах регистрируют наибольшее число зараженных коронавирусом.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]