В Белгороде объяснили отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу

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Замначальника департамента здравоохранения Белгородской области Ирина Николаева объяснила, почему в регионе еще не достигли коллективного иммунитета, пишет портал Бел.Ру.

По ее словам, Белгород, Старый Оскол и Губкин отстают от других муниципалитетов по темпам вакцинации.

«Чем крупнее город, тем сложнее сформировать коллективный иммунитет. Аналогичная ситуация по всей России», — рассказала Николаева.

Чиновница отметила, что в регионе работают над улучшением ситуации.

«Главное — воля и желание самого человека», — уточнила она.

Николаева добавила, что в указанных городах регистрируют наибольшее число зараженных коронавирусом.