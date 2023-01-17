Вторник, 17 января, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Рязанском регионе планируют построить 10 объектов водоснабжения

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Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

В Рязанской области в этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируют построить 10 объектов водоснабжения. Стоимость работ превысит 255 млн рублей.

В 2022 году в регионе при федеральной поддержке возвели 6 объектов питьевого водоснабжения. Это артезианские скважины, станции водоподготовки, водопроводные сети в Рязани, Скопине, Касимовском и Михайловском районах.

По региональной программе построили ещё 11 объектов водоснабжения в Пителинском, Касимовском, Михайловском, Путятинском, Спасском, Рязанском, Рыбновском, Сасовском, Чучковском и Шацком районах. В Кораблинском, Милославском и Ряжском районах построили 5 станций водоочистки.

Заменено свыше 6 километров магистральных теплосетей на сумму около 200 млн рублей. Работы будут продолжены.

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