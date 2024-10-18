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В столкновении Lada Kalina и Renault Logan в центре Рязани пострадали три человека

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Алексей Самохин
Фото: УГИБДД Рязанской области

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП в центре Рязани с тремя пострадавшими. 

17 октября около 18:59 в Рязани возле дома № 41 по улице Маяковского 22-летний житель города, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулём которого находился 48-летний рязанец.

В результате ДТП оба водителя, а также 4-летняя девочка, пассажир «Рено Логан», обратились за медицинской помощью.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

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