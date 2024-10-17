Малков взял на контроль ситуацию с отоплением в Рязанской области

В четверг, 17 октября, губернатор Рязанской области провёл совещание по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома.

Малков обратил внимание, что получает от рязанцев многочисленные обращения, связанные с отсутствием тепла в домах. Причины проблем разные: аварии на теплосетях при запуске, несданные подрядчиком работы, проблемы в конкретных домах и квартирах.

Глава региона заявил: тема находится на особом контроле, и все поступающие обращения отрабатываются.

— Поручил доводить подробную информацию о причинах и указывать сроки включения отопления, — говорится в сообщении.

Также Малков заявил, что будет проведён подробный анализ сложившейся ситуации. Также будет дана оценка работы должностных лиц министерства ТЭК и ЖКХ, фонда капремонта и администраций муниципалитетов.

Напомним, в Рязани отопительный сезон стартовал 8 октября. По другим муниципалитетам были ранее озвучены такие даты:

Ермишинский муниципальный район – с 09.10.2024

Захаровский муниципальный район – с 09.10.2024

Кадомский муниципальный район – с 07.10.2024

Касимовский муниципальный район – 14.10.2024

Клепиковский муниципальный район – с 09.10.2024

Кораблинский муниципальный район – с 10.10.2024

Милославский муниципальный район – с 14.10.2024

Михайловский муниципальный район – с 09.10.2024

Пителинский муниципальный район – с 08.10.2024

Пронский муниципальный район – с 11.10.2024 район, с 14.10.2024 город Новомичуринск

Путятинский муниципальный округ – с 09.10.2024

Рыбновский муниципальный район – с 10.10.2024

Ряжский муниципальный округ – с 08.10.2024

Рязанский муниципальный район – с 10.10.2024

Сапожковский муниципальный район – с 08.10.2024

Сараевский муниципальный район – с 04.10.2024 соц.сфера,с 08.10.2024 жил.фонд

Сасовский муниципальный округ – с 08.10.2024

Скопинский муниципальный район – с 09.10.2024 соц.сфера,с 15.10.2024 жил.фонд

Спасский муниципальный район: город Спасск – с 09.10.202

Старожиловский муниципальный район – с 09.10.2024

Ухоловский муниципальный район – с 09.10.2024

Чучковский муниципальный район – с 09.10.2024

Шацкий муниципальный район – с 10.10.2024

Шиловский муниципальный район – с 09.10.204

Городской округ г. Касимов – с 08.10.2024 соц.сфера, с10.10.2024 жил.фонд

Городской округ г. Скопин – с 09.10.2024