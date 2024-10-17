Малков взял на контроль ситуацию с отоплением в Рязанской области

В четверг, 17 октября, губернатор Рязанской области провёл совещание по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома.
Малков обратил внимание, что получает от рязанцев многочисленные обращения, связанные с отсутствием тепла в домах. Причины проблем разные: аварии на теплосетях при запуске, несданные подрядчиком работы, проблемы в конкретных домах и квартирах.
Глава региона заявил: тема находится на особом контроле, и все поступающие обращения отрабатываются.
Также Малков заявил, что будет проведён подробный анализ сложившейся ситуации. Также будет дана оценка работы должностных лиц министерства ТЭК и ЖКХ, фонда капремонта и администраций муниципалитетов.
Напомним, в Рязани отопительный сезон стартовал 8 октября. По другим муниципалитетам были ранее озвучены такие даты:
Ермишинский муниципальный район – с 09.10.2024
Захаровский муниципальный район – с 09.10.2024
Кадомский муниципальный район – с 07.10.2024
Касимовский муниципальный район – 14.10.2024
Клепиковский муниципальный район – с 09.10.2024
Кораблинский муниципальный район – с 10.10.2024
Милославский муниципальный район – с 14.10.2024
Михайловский муниципальный район – с 09.10.2024
Пителинский муниципальный район – с 08.10.2024
Пронский муниципальный район – с 11.10.2024 район, с 14.10.2024 город Новомичуринск
Путятинский муниципальный округ – с 09.10.2024
Рыбновский муниципальный район – с 10.10.2024
Ряжский муниципальный округ – с 08.10.2024
Рязанский муниципальный район – с 10.10.2024
Сапожковский муниципальный район – с 08.10.2024
Сараевский муниципальный район – с 04.10.2024 соц.сфера,с 08.10.2024 жил.фонд
Сасовский муниципальный округ – с 08.10.2024
Скопинский муниципальный район – с 09.10.2024 соц.сфера,с 15.10.2024 жил.фонд
Спасский муниципальный район: город Спасск – с 09.10.202
Старожиловский муниципальный район – с 09.10.2024
Ухоловский муниципальный район – с 09.10.2024
Чучковский муниципальный район – с 09.10.2024
Шацкий муниципальный район – с 10.10.2024
Шиловский муниципальный район – с 09.10.204
Городской округ г. Касимов – с 08.10.2024 соц.сфера, с10.10.2024 жил.фонд
Городской округ г. Скопин – с 09.10.2024