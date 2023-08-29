В 2023 году в Рязанский госуниверситет поступил иностранный студент из Франции

В 2023 году в РГУ имени С. А. Есенина поступил иностранный студент из Франции. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам набора в вуз 29 августа сообщил и.о. ректора Игорь Мурог.

Всего в рамках приёмной кампании 2023 года в Рязанский госуниверситет было зачислено почти 100 иностранных студентов. География поступающих в этом году разнообразная: Франция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения.

В целом же план набора на в РГУ удалось выполнить и на бюджетом, и на коммерческом направлениях. На бюджетные места в этом году набрали 1044 человека, на договорное обучение – 828 человек.

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