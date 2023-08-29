Вторник, 29 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В 2023 году в Рязанский госуниверситет поступил иностранный студент из Франции

7info7

В 2023 году в РГУ имени С. А. Есенина поступил иностранный студент из Франции. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам набора в вуз 29 августа сообщил и.о. ректора Игорь Мурог.

Всего в рамках приёмной кампании 2023 года в Рязанский госуниверситет было зачислено почти 100 иностранных студентов. География поступающих в этом году разнообразная: Франция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения.

В целом же план набора на в РГУ удалось выполнить и на бюджетом, и на коммерческом направлениях. На бюджетные места в этом году набрали 1044 человека, на договорное обучение – 828 человек. 

В 2023 году в Рязанский госуниверситет поступил иностранный студент из Франции

Читайте также:

Игорь Мурог назвал самые популярные направления подготовки у поступающих в РГУ в этом году

В РГУ имени Есенина поступили четыре стобалльницы и призёр престижной олимпиады

Новости партнёров

Читайте также

Новости партнёров

Read Now

Павел Малков провел очередное заседание правительства

29 августа губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства региона.

Игорь Мурог назвал самые популярные направления подготовки у поступающих в РГУ в этом году

Высокий конкурс с высокими проходными баллами был на три направления.

В правительстве региона обсудили готовность школ к новому учебному году

Во вторник, 29 августа, на заседании правительства Рязанской области обсудили готовность школ к началу учебного года.

В РГУ имени Есенина поступили четыре стобалльницы и призёр престижной олимпиады

Во вторник, 29 августа, в Рязанском госуниверситете прошла пресс-конференция, посвящённая итогам набора обучающихся.

В Касимове проходят съемки художественного фильма

В Касимове снимают художественный фильм.

Первый руководитель стационара УВД Рязанской области Антонина Пружинина отметила 90-летие

29 августа первый руководитель стационара УВД Рязанской области, Заслуженный врач России Антонина Пружинина отметила 90-летие. 

Рязанская область закупила оборудование для мониторинга воздуха

В Рязанской области совершенствуют систему мониторинга воздуха.

В Рязани после модернизации открылась библиотека №10

В Рязани открылась обновленная библиотека-филиал №10, модернизированная по нацпроекту «Культура».

Рассказ об Иконе Успение Богородицы из коллекции Рязанского художественного музея

Икона Успение Богородицы 17 века расположена в экспозиции "Древнерусское искусство" Рязанского художественного музея. Мастер-иконописец очень подробно изобразил историю Предания. О сюжете иконы в рамках рубрики «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.  - Весть о своей предстоящей кончине Богородица узнала от архангела Гавриила. В этот день Божья...

Прощание с Владимиром Бочковым пройдёт 31 августа в Доме печати

Прощание начнётся в 11 часов, в 12.00 начнётся отпевание в Николо-Ямском храме Рязани.

В Сасове простились с погибшим во время СВО гвардии сержантом Гореловым

Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей.

Фигуристки рассказали о странном мужчине у «Чкалов-арены», где тренировалась Горбачёва

О незнакомце рассказала воспитанница спортсооружения, где занималась пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации