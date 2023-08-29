Игорь Мурог назвал самые популярные направления подготовки у поступающих в РГУ в этом году

И.о. ректора РГУ имени С. А. Есенина Игорь Мурог перечислил самые популярные направления подготовки у поступающих в этом году. Названы они были в рамках пресс-конференции по итогам набора, которая состоялась в университете 29 августа.

Высокий конкурс был на следующие направления:

юриспруденция, проходной балл — 275;

журналистика, проходной балл — 264,5;

лингвистика — 260 баллов.

Как и прежде, в большинстве РГУ выбирают девушки. Особенно когда речь идёт о педагогических специальностях. Молодые люди чаще всего идут учиться на спортфак, а также на физико-математические направления, на биологию, географию и на юридический факультет.

Кроме того, Игорь Мурог рассказал, что в РГУ поступили четыре стобалльницы и призёр престижной олимпиады