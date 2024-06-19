Трёх детей и трёх взрослых доставили в Рязань после ДТП в Шиловском районе

После автокатастрофы в Шиловском районе в Рязань доставили шесть человек: трёх взрослых и трёх детей. Об этом написал ВКонтакте министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Напомним, массовая авария с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на трассе М5 «Урал» утром 18 июня. Погибли 8 человек, 13 получили различные травмы.

По словам Пшенникова, на место ДТП оперативно выехали 7 бригад скорой помощи из Шилова, три бригады Центра медицины катастроф доставили в Рязань двух взрослых и одного ребенка.

Позднее в Рязань привезли мать и двух детей, ехавших пассажирами в легковушке. Мужчина, управлявший этим автомобилем, погиб.

В Шиловском межрайонном медицинском центре остаются 7 человек, состояние пациентов оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести.

Также в центре провели экстренную операцию одному пострадавшему.

Пшенников отметил профессионализм руководителей Шиловского ММЦ Татьяны Манакиной и Территориального Центра медицины катастроф Александра Кошкина.

Вчера следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Доложить о ходе расследования потребовал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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