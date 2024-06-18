Пострадавшим в массом ДТП в Шиловском районе оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава региона поручил министру здравоохранения Александру Пшенникову выехать на место и координировать работу медиков. Сейчас чиновник находится в Шиловском ММЦ.
Трагическое ДТП произошло утром 18 июня на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и «Газель». Погибли 8 человек, 13 травмированы. Среди пострадавших трое детей.
По данным минздрава Рязанской области, все пострадавшие — жители других регионов, рязанцев среди них нет.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд «Газели» на встречную полосу.