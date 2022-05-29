TikTok спас маленькую девочку после четырех лет насилия отчимом в Перми

В Перми 32-летний отчим-педофил несколько лет насиловал свою падчерицу, пишет КП со ссылкой на следователей.

Выяснилось, что злоумышленник воспитывал девочку с двух лет. Он начал насиловать ее, когда малышке исполнилось семь лет. О гнусных преступлениях мужчины потерявшая молчала из-за страха.

Почти четыре года девочка терпела издевательства. Однако однажды она увидела в TikTok международный жест, означающий просьбу о помощи. Речь идет о сгибающейся в кулак ладони.

В итоге малышка показала его в видео на своей странице, на что отреагировала ее подружка. Та, в свою очередь, рассказала обо всем классной руководительнице. После осмотра медиков стало ясно, что девочка не врет. Отчима-педофила задержали.

Выяснилось, что после ареста ее мама шлет педофилу посылки и очень просит разрешения на свидание. Сейчас девочка живет с родным папой и мачехой.