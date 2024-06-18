Вторник, 18 июня, 2024

 «Телохранители» возвращаются на ТНТ со вторым сезоном

Автор: 7info

Опубликовано

Телеканал ТНТ объявил о старте съемок продолжения комедийного сериала «Телохранители» (16+). Производством занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. В первом сезоне главные герои – боксеры из Челябинска – вылетели из сборной и по воле случая начали работать на скандального столичного адвоката. В продолжении Туча, Юрок и Ящер окончательно освоятся в Москве и, конечно, на их долю выпадет немало приключений.

К своим ролям вернется весь каст первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец адвоката) и Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). В режиссерское кресло сядет Владимир Битоков («Хэдшот», «Мама, я дома»).

По сюжету второго сезона, Адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него лишь прибавится недругов, и славной троице телохранителей не придется сидеть без работы.

Юрок продолжит встречаться с Вероникой, но их отношения пройдут проверку на прочность. Дело в том, что отец девушки и по совместительству начальник парней Адвокат приложит максимум усилий, чтобы разбить пару. Ящер будет ждать прибавления в семействе и постарается финансово подготовиться к этому знаменательному событию. И только жизнь Тучи окажется так же стабильна, как и в первом сезоне.

Что же касается Адвоката, он в очередной раз попытается приструнить своего слишком уж независимого отца, а также займется перевоспитанием жены Саши. А это уже приведет к совсем непредсказуемым последствиям.

Генеральный продюсер сериала – Вячеслав Дусмухаметов. Продюсеры – Андрей Левин, Роман Новиков.Креативные продюсеры – Максим Шкаликов, Алексей Иванов, Юлия Галиченко. Оператор-постановщик – Василий Григолюнас. Художник – постановщик –  Руслан Алимов.

Алексей Иванов и Максим Шкаликов, креативные продюсеры проекта: «Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что «фраппучино» и «бейгл» – это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придется измениться, чтобы стать немного лучше».

 «Телохранители» возвращаются на ТНТ со вторым сезоном

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