 «Телохранители» возвращаются на ТНТ со вторым сезоном

Телеканал ТНТ объявил о старте съемок продолжения комедийного сериала «Телохранители» (16+). Производством занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. В первом сезоне главные герои – боксеры из Челябинска – вылетели из сборной и по воле случая начали работать на скандального столичного адвоката. В продолжении Туча, Юрок и Ящер окончательно освоятся в Москве и, конечно, на их долю выпадет немало приключений.

К своим ролям вернется весь каст первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец адвоката) и Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). В режиссерское кресло сядет Владимир Битоков («Хэдшот», «Мама, я дома»).

По сюжету второго сезона, Адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него лишь прибавится недругов, и славной троице телохранителей не придется сидеть без работы.

Юрок продолжит встречаться с Вероникой, но их отношения пройдут проверку на прочность. Дело в том, что отец девушки и по совместительству начальник парней Адвокат приложит максимум усилий, чтобы разбить пару. Ящер будет ждать прибавления в семействе и постарается финансово подготовиться к этому знаменательному событию. И только жизнь Тучи окажется так же стабильна, как и в первом сезоне.

Что же касается Адвоката, он в очередной раз попытается приструнить своего слишком уж независимого отца, а также займется перевоспитанием жены Саши. А это уже приведет к совсем непредсказуемым последствиям.

Генеральный продюсер сериала – Вячеслав Дусмухаметов. Продюсеры – Андрей Левин, Роман Новиков.Креативные продюсеры – Максим Шкаликов, Алексей Иванов, Юлия Галиченко. Оператор-постановщик – Василий Григолюнас. Художник – постановщик – Руслан Алимов.

Алексей Иванов и Максим Шкаликов, креативные продюсеры проекта: «Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что «фраппучино» и «бейгл» – это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придется измениться, чтобы стать немного лучше».