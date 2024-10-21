Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Сумскую область, на границе с Россией, где провел совещание с командирами подразделений, ведущих боевые действия в Курской области. Военные эксперты расценили эту срочную поездку как признак сложной ситуации для украинской группировки в этом регионе. По их мнению, Сырский, получивший прозвище «генерал 200» за значительные потери украинских войск, пытается стабилизировать обстановку, пишет «Московский комсомолец».

Военный эксперт, подполковник в запасе и член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов в беседе с «МК» предположил, что Сырский обсуждал с командирами пути выхода из сложившейся ситуации.

Обстановка на Курском направлении оставалась напряженной, особенно в Суджанском районе. Значительная часть украинских сил оказалась окружена в районе Любимовки, но информации о судьбе этих подразделений мало, ситуация остается неясной.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки на Курском направлении украинские войска потеряли более 270 человек, было уничтожено 9 бронемашин. Экипажи вертолетов Ка-52М российской армейской авиации активизировались, нанося удары по приграничным районам и препятствуя ротации украинских подразделений.

Российские силы продолжают контрнаступление, продвигаясь на восток от Любимовки и в районе Плехово. Украинские спецназовцы действуют в районе Теткино, не исключено, что ВСУ готовятся к активным действиям на границе Курской и Брянской областей.

На фоне этих событий Сырский провел совещание в Сумской области с командованием украинских подразделений, действующих в Курской области. Он подчеркнул серьезность текущей ситуации.

По мнению Шкурлатова, в перспективе ВСУ придется либо отвести войска, либо отступить в спешке.

— Сейчас они пытаются найти способ выхода из ловушки, в которую сами попали, — отметил эксперт. — Украина хочет минимизировать потери при выводе войск, это очевидно.

— Как будет развиваться ситуация дальше?

— Напряжение растет, так как Украина готовит операцию по выводу своих войск из Курской области. Ситуация может привести к разделению украинской группировки на северную и южную, что создаст условия для окружения и уничтожения. Однако у них еще есть небольшой коридор для отступления, ВСУ могут попытаться перегруппироваться на границе, чтобы оказать нам сопротивление в Сумской области. Возможно, именно это обсуждал Сырский на совещании.

Прогнозы говорят о том, что до конца года ВСУ могут попытаться вывести свои войска с российских территорий. Важно, какие шаги предпримет российская сторона. Мы не планируем останавливаться на границе с Сумской областью, поскольку президент поставил задачу создать надежную буферную зону, которая охватит не только Харьковскую, но и Сумскую области. Это обеспечит безопасность и снизит вероятность повторных вторжений.