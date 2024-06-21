Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты Анна Иванова, Юлия Феоктистова, Сергей Еремин, Роман Калинин побывали в поликлинике № 2 на улице Профессора Никулина.
В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2021 года здесь идет масштабная реконструкция здания. Освоено более 86 млн. рублей, произведены ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, заменены оконные блоки и лифты. Отремонтированы входные группы, частично двери, система ливневой канализации.
В планах — устройство систем дымоудаления, кондиционирования, вентиляции, утепление фасадов и общестроительные работы.