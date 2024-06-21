Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

— Вторая поликлиника — одна из самых крупных в городе, обслуживает значительную часть жителей Советского и Железнодорожного районов и имеет огромное значение для доступной и качественной медицинской помощи рязанцам. За последние годы поликлиника заметно изменилась к лучшему, — отметила Татьяна Панфилова. — Несмотря на то, что муниципальных учреждений здравоохранения в городе нет, мы окажем и поликлинике, и всей системе здравоохранения любую посильную помощь.