Пятница, 21 июня, 2024

Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

Автор: 7info

Опубликовано

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты Анна Иванова, Юлия Феоктистова, Сергей Еремин, Роман Калинин побывали в поликлинике № 2 на улице Профессора Никулина.

В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2021 года здесь идет масштабная реконструкция здания. Освоено более 86 млн. рублей, произведены ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, заменены оконные блоки и лифты. Отремонтированы входные группы, частично двери, система ливневой канализации.

В планах — устройство систем дымоудаления, кондиционирования, вентиляции, утепление фасадов и общестроительные работы.

— Вторая поликлиника — одна из самых крупных в городе, обслуживает значительную часть жителей Советского и Железнодорожного районов и имеет огромное значение для доступной и качественной медицинской помощи рязанцам. За последние годы поликлиника заметно изменилась к лучшему, — отметила Татьяна Панфилова. — Несмотря на то, что муниципальных учреждений здравоохранения в городе нет, мы окажем и поликлинике, и всей системе здравоохранения любую посильную помощь.

Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»
Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»
Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

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