Таролог Абравитова рассказала, куда уедут из Израиля Пугачёва и Галкин*

Певица Алла Пугачёва со своим супругом, комиком Максимом Галкиным* и их общими детьми покинут Израиль. В этом убеждена таролог Марианна Абравитова. Эксперт увидела, где звёздное семейство, сбежавлее из России в начале спецоперации, найдёт своё пристанище.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Абравитова заявила: Галкин* и Пугачёва уедут в США вместе с детьми. Были версии, что супруги отправятся в Латвию, но этого, скорее всего, не случится. Таролог напомнила, что в последнее время у певицы испортились отношения с давней приятельницей Лаймой Вайкуле. Вдобавок у Примадонны нет никого из близких в Прибалтике.

Ранее шоумен Максим Галкин* объяснил, почему не пойдёт воевать за армию Израиля. В своём обращении он также заявил, что не собирается покидать страну, с которой с недавнего времени обосновался.

В начале года таролог Абравитова размышляла по поводу того, сможет ли Галкин* вернуться в Россию. Тогда она отметила, что о возвращении в Россию речь если и зайдёт, то очень нескоро. Это может случиться через 10, а то и через 20 лет. Сейчас юморист занят карьерой. В попытках восстановить ту славу, которая у него была в России, он ездит по разным странам, пытается запомниться людям, в том числе антироссийскими высказываниями. Однако смысла в этом нет, уверена Абравитова.

Популярный экстрасенс Зираддин Рзаев ранее отмечал, что в 2023 году многие из уехавших знаменитостей них начнут возвращаться на родину. Но удастся это сделать далеко не всем. Так, один из деятелей культуры скончается за рубежом.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.