Судьбоносные предсказания для России на 2025 год: от Нострадамуса и Ванги до современных шаманов и провидцев

Из глубины веков до наших дней дошли предсказания легендарного Мишеля де Нотрдама, известного миру как Нострадамус. Этот прозорливый провидец при жизни оставил множество пророчеств, которые сбывались, сбываются и продолжают сбываться.

Нострадамус считал 2025 год знаковым для России. Он предсказывал укрепление международных связей, особенно с восточными странами, а ещё начало новой эры процветания после череды трудностей. А что предсказали России на 2025 год другие провидцы? Редакция 7info собрала самые яркие пророчества на предстоящий год.

Абигья Ананд: Россия избежит участия в мировой войне

Индийский астролог Абигья Ананд прогнозирует продолжение глобальных конфликтов в ближайшем будущем. Однако провидец убеждён: Россия сможет избежать прямого участия в мировой войне.

Ананд отмечает: возрастёт напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индус указывает на Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря как на очаги возможных конфликтов. По его мнению, СВО на Украине перейдет в затяжную фазу без резких изменений.

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Далай-лама: России нужно возобновить сотрудничество с США и Европой

Далай-лама подчеркнул необходимость соблюдения равновесия между Востоком и Западом в решении геополитических вопросов в 2025 году. И здесь ключевую роль играет Россия, благодаря своему территориальному расположению и богатым природным ресурсам.

Далай-лама высказался за необходимость наращивания партнёрства России с США и Европейским союзом для достижения глобальной стабильности и предотвращения мирового кризиса и изоляции.

Математик Григорий Кваша: формируется новый миропорядок с ключевым местом для России

Историк и математик Григорий Кваша, известный своими точными прогнозами, считает 2025 год переломным годом, предсказывая завершение активных боевых действий и формирование к концу десятилетия нового мирового порядка. По словам провидца, Россия сыграет в нём ключевую роль. И этот прогноз безусловно вселяет людям надежду на скорое наступление мира.

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Ванга: Россия сделает практически невозможное

Согласно пророчеству Ванги, 2025 год ознаменуется началом апокалиптической фазы. В Европе может разрастись масштабный конфликт, который приведёт к катастрофическому сокращению населения континента. К 2033 году, по её словам, таяние полярных льдов вызовет значительное повышение уровня мирового океана.

Что касается России, то Ванга уверяла в том, что сможет восстановить свои экономические и культурные ресурсы. Она также предсказывала появление новых ведущих сил на мировой арене, которые многие отождествляют со странами БРИКС. Ванга, по некоторым свидетельствам, предсказывала создание нового государственного объединения в 2025 году, включающего Россию, Беларусь, Казахстан и другие бывшие советские республики. Её видение России в красных тонах, с возвращением советской символики, подкрепляет предположения о возможном восстановлении единства стран, как это было в Советском Союзе.

— Россия сделает практически невозможное — вновь станет великой империей, прежде всего, империей духа. Её никто и ничто не сможет остановить, — декларировала ясновидящая.

Ванга предсказывала возврат людей к своим корням и историческим истокам. Она также отмечала, что придёт эра духовного возрождения России в первой четверти новой эры. Говорила и о возникновении могучей православной страны на востоке. А ещё говорила следующее: новый человек грядет. Придёт восьмой и всё изменит.

Шаманка Кажетта: события 2025 года определят тренд на следующие пять лет

По словам провидицы Кажетты Ахметжановой, год Змеи как период, несущий в себе как мудрость и финансовое благополучие, так и значительные испытания. Ахметжанова связывает эти сложности с глобальными изменениями в энергетическом поле Земли, предвещает переход к новой эпохе.

Эти изменения, по её словам, будут ощутимы для каждого:

— Мы стоим накануне больших перемен, и 2025 год я вижу таким: у кого-то подъём, у кого-то «ложбинка», падение».

Она предупреждает о повышенной опасности стихийных бедствий, особенно на воде. Для того, чтобы благополучно пережить этот период, Ахметжанова рекомендует прибегать к духовным практикам, развивать терпение и мудрость, чаще бывать в так называемых местах силы.

Зима 2025 года, хотя и будет климатически мягкой, обещает быть напряженной в событийном плане, особенно в первые два месяца года. Ахметжанова характеризует 2025 год как «мятежный», предрекая широкомасштабные социальные протесты и революционные движения по всему миру. По её мнению, СВО на Украине пока будет продолжаться. Сами по себе события 2025 года определят тренд на следующие пять лет.

В своих рекомендациях шаманка призывает к бдительности, регулярной медитации и избеганию многолюдных мест из-за возросшей угрозы террористических актов. Она также упоминает о «жатве душ», процессе, продолжающемся до 2028 года, когда, по её словам, духи берут свою дань в виде человеческих жизней.