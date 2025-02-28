Суд изберёт меру пресечения Артёму Никитину в закрытом режиме

Меру пресечения бывшему зампреду правительства Рязанской области Артёму Никитину суд изберёт в закрытом режиме. Такое решение принято на заседании.

28 февраля Никитина доставили в Советский районный суд. Бывшего заместителя председателя регионального правительства подозревают во взятке более 17 млн рублей.

Накануне задержания Артём Никитин сложил свои полномочия по собственному желанию. Среди заместителей председателя правительства региона Никитин был одним из самых молодых. По версии следствия, чиновник предоставлял индивидуальному предпринимателю информацию по различным тендерам, а также оказывал иное содействие. Это позволяло предпринимателю безальтернативно выигрывать в аукционах.

Реклама

Ранее стало известно, что показания на Никитина мог дать экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов, который находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве.