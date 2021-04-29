Суд арестовал мэра Рыбного и его заместителя на два месяца

- Advertisement -

Рыбновский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал на два месяца мэра Рыбного Алексей Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова. Об этом сообщается на сайте суда.

Уголовное дело в отношении чиновника возбудили по ч.1 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ. Они подозреваются в покушении на дачу взятки. Ранее сообщалось, что взятка предназначалась прокурору Рыбновского района. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд избрал в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 26 июня 2021 года включительно, – говорится в сообщении на сайте суда.

При назначении меры пресечения суд учёл тяжесть и дерзость преступления, а также возможность подозреваемых уклониться от правосудия.