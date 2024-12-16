Стало известно, где задержали экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова

Издание РБК приводит подробности задержания экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова. 12 декабря Басманный суд отправил чиновника под арест, за день до этого Любимов сложил полномочия сенатора.

Задержали Николая Любимова следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК. Само задержание прошло в кабинете следователя в здании СК в Техническом переулке. Там же Любимов написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий.

Ранее стало известно, что оперативники ФСБ следили за Николаем Любимовым около года. Утром 12 декабря силовики обыскивали квартиры Любимова на улице Кирова в Калуге и на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник. Изъяты электронные носители и документы, которые могут помочь при расследовании дела. Сейчас следствие устанавливает имущество, принадлежащее Любимову и его близким родственникам.

Бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 250 млн рублей. Из крупных активов, которые числятся за обвиняемым, значится только квартира площадью 200 квадратных метров, расположенная на Кутузовском проспекте в Москве. Следствие планирует наложить арест на эту недвижимость, чтобы обеспечить выплату возможного штрафа, который может составить до 500 млн рублей.

Напомним, Николай Любимов работал в Рязанской области с 2017 года по 2022 год.