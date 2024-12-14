Оперативники ФСБ следили за Любимовым около года

Сотрудники ФСБ вели наблюдение за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым около года. Об этом, ссылаясь на источники, пишет РБК.

По данным СМИ, экс-сенатора, после сложения полномочий, задержали сотрудники управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК. Оперативным сопровождением расследования занимались представители Службы экономической безопасности ФСБ России.

Утром 12 декабря силовики обыскивали квартиры Любимова на улице Кирова в Калуге и на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник. Изъяты электронные носители и документы, которые могут помочь при расследовании дела.

Сейчас следствие устанавливает имущество, принадлежащее Любимову и его близким родственникам.

Бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 250 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Из крупных активов, которые числятся за обвиняемым, значится только квартира площадью 200 квадратных метров, расположенная на Кутузовском проспекте в Москве. Следствие планирует наложить арест на эту недвижимость, чтобы обеспечить выплату возможного штрафа, который может составить до 500 млн рублей.