Суббота, 14 декабря, 2024
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Оперативники ФСБ следили за Любимовым около года

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Алексей Самохин

Сотрудники ФСБ вели наблюдение за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым около года. Об этом, ссылаясь на источники, пишет РБК.

По данным СМИ, экс-сенатора, после сложения полномочий, задержали сотрудники управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК. Оперативным сопровождением расследования занимались представители Службы экономической безопасности ФСБ России.

Утром 12 декабря силовики обыскивали квартиры Любимова на улице Кирова в Калуге и на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил источник. Изъяты электронные носители и документы, которые могут помочь при расследовании дела.

Сейчас следствие устанавливает имущество, принадлежащее Любимову и его близким родственникам.

Бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 250 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Из крупных активов, которые числятся за обвиняемым, значится только квартира площадью 200 квадратных метров, расположенная на Кутузовском проспекте в Москве. Следствие планирует наложить арест на эту недвижимость, чтобы обеспечить выплату возможного штрафа, который может составить до 500 млн рублей.

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