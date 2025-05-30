Стала известна программа проекта «Лето в городе»

Управление культуры администрации Рязани опубликовала афишу проекта «Лето в городе». Вас ждут яркие фестивали, концерты, интересные мастер-классы, интерактивные площадки, кино под открытым небом и много всего увлекательного.
Возрастное ограничение: 0+. В программе возможны изменения.
Расписание мероприятий проекта «Рязань. Лето в городе» на июнь
Концерты, фестивали, творческие вечера и семейные праздники — как и где провести летние вечера в Рязани.
В Рязани стартует программа городских мероприятий на открытых площадках. Весь июнь жители и гости города смогут бесплатно посещать концерты, семейные праздники, фестивали и тематические вечера.
📍 Площадь перед Муниципальным культурным центром
- 1 июня, 12:00 — Концерт театра «Созвездие Добра» «Мир начинается с детства»
- 3 июня, 17:30 — Концерт «Вместе весело шагать»
- 5 июня, 17:30 — Концерт «Беззаботного счастья пора»
- 7 июня, 17:00 — Программа «Посмотри, какое лето»
- 10 июня, 17:00 — Концерт «Песни Земли»
- 12 июня, 15:00 — Концерт ко Дню России «И в песне, и в сердце — Россия!»
- 14 июня, 17:00 — Концерт ко Дню России от театра «Созвездие Добра»
- 17 июня, 17:00 — Программа «Настроение — лето»
- 19 июня, 17:00 — Выступление духового оркестра «С ритмом в сердце, с музыкой в душе»
- 21 июня, 17:30 — Концерт «Если верить в чудеса»
📍 Летняя эстрада, КДЦ «Октябрь»
- 1 июня, 18:00 — Программа для детей «Здравствуй, лето — праздник детства!»
- 2 июня, 18:00 — Музыкальный вечер «Вот и лето пришло»
- 6 июня, 18:00 — Концерт оркестра «Не надо печалиться»
- 9 июня, 18:00 — Выступление вокальной студии «Тоника»
- 16 июня, 18:00 — Концерт «Душа поёт»
📍 Торговый городок (Рязанская ВДНХ)
- 31 мая, 15:00 — Открытие Фестивального лета
- 7 июня, 17:00 — Фестиваль литературы
- 14 июня, 17:00 — Фестиваль фотографии
- 21 июня, 17:00 — Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел
- 28 июня, 17:00 — IT-фестиваль
📍 Площадь перед Дворцом культуры и искусства (ул. Затинная, 12)
- 1 июня, 11:00 — Праздник ко Дню защиты детей и старт марафона «Дети не в интернете»
- 12 июня, 17:00 — Концерт «Россия — это мы»
- 21 июня, 12:00 — Вечер «Фронтовые концертные бригады. Синий платочек»
📍 Проект «Голос города»
Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 19:00 до 22:00 на открытых площадках будут звучать живые выступления:
- Почтовая улица
- Лыбедский бульвар
- Центральный парк культуры и отдыха
- Площадка перед ЗАГС №2 (Московский район)
«Рязань. Лето в городе»: афиша мероприятий в парках на июнь
📍 Нижний городской сад
- 1 июня
14:00 — «Страна Воображляндия» Бориса Захарова (солисты: Е. Браткова, О. Дьяченко, А. Ласьков, С. Сазонов, Т. Мазина — фортепиано)
18:00 — Городские мотивы (Наталья Елистратова — вокал)
- 2 июня
18:00 — Виктор Колупаев (балалайка), Екатерина Астахова (гитара)
- 3 июня
15:00 — Концерт хора музыкального воспитания им. Г. Пирогова (Рязанская академия духовного развития, дирижёр А. Анисимов)
- 4 июня
18:00 — Джаз на ветру (Т. Мазина — фортепиано, Ю. Букина — саксофон)
- 5 июня
13:00 — Спектакль Рязанского областного ТЮЗа
18:00 — Цветочное настроение (оркестр РГРПУ им. Е. Попова)
- 6 июня
18:00 — Гармония Нижнего парка (О. Дьяченко — скрипка, А. Ермакова — фортепиано)
- 7 июня
18:00 — Во имя любви (А. Сафронова — сопрано, Т. Мазина — фортепиано)
- 8 июня
18:00 — Ода летним звукам (Рязанский ансамбль хор)
- 9 июня
18:00 — Настроение ЛЕТО (ансамбль «Снова-Здорово», вокал — Т. Тугоева)
📍 Зелёный театр, ЦПКиО
- 1 июня
11:00 — Праздник детства
15:00 — Спортивные игры «Забавы русской старины»
- 2 июня
15:00 — Эколого-просветительская акция «Имя дубрава»
- 3 июня
18:00 — Концерт студии вокала «Панда-music»
- 4 июня
18:00 — Отчётный концерт студии детского танца FUNKY ORANGE
- 5 июня
18:00 — Программа солистов вокальной студии Ксении Морозовой
- 6 июня
17:00 — Праздник «Горжусь тобой, моя Россия»
- 7 июня
12:00 — Фестиваль патриотической песни «Россия молодая»
14:00 — Концерт ко Дню России (Ольга Андреева)
18:00 — Гастрономический фестиваль «Когда вкусно, это вкусно»
- 8 июня
21:00 — Показ фильма из цикла «Киноклассика»
- 9 июня
17:00 — Сборная концертная программа «В ритме лета»
- 10 июня
12:00 — Детская развлекательная программа «Планета детства»
- 11 июня
12:00 — Программа «Лето с книгой» (библиотека им. Горького)
18:00 — Кино в парке — показ художественного фильма
- 12 июня
12:00 — Праздничная программа ко Дню России «Россия — Родина моя»
14:00 — Концерт ансамбля «Рязаночка»
18:00 — Гала-концерт «Тебе, моя Россия»
- 13 июня
15:00 — Мастер-класс от школы искусств «Палитра»
- 14 июня
17:00 — Фольклорный коллектив «Журавушка»
- 15 июня
18:00 — Джаз-вечер с ансамблем Jazz Time
- 16 июня
14:00 — Концерт воспитанников музыкальных школ
18:00 — Субботний вечер с хором ветеранов
📍 Сквер им. генерала армии В.Ф. Маргелова
- 1 июня, 13:00 — Праздник ко Дню защиты детей
- 5 июня, 17:00 — Патриотическая акция «Мы вместе»
- 9 июня, 18:00 — Музыкальный вечер «Нам песня жить и любить помогает»
- 12 июня, 16:00 — Тематическая программа ко Дню России
- 15 июня, 17:00 — Концерт хора русской песни
- 20 июня, 18:00 — Музыка для души — вечер романса
Возрастное ограничение: 0+. В программе возможны изменения.
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