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Стала известна программа проекта «Лето в городе»

Алексей Самохин
Изображение от halayalex на Freepik
Культура и событияГлавные новости

Стала известна программа проекта «Лето в городе»

Алексей Самохин

Управление культуры администрации Рязани опубликовала афишу проекта «Лето в городе». Вас ждут яркие фестивали, концерты, интересные мастер-классы, интерактивные площадки, кино под открытым небом и много всего увлекательного.

Возрастное ограничение: 0+. В программе возможны изменения.

Стала известна программа проекта «Лето в городе» Вас ждут яркие фестивали, концерты, интересные мастер-классы, интерактивные площадки, кино под открытым небом и много всего увлекательного.

Расписание мероприятий проекта «Рязань. Лето в городе» на июнь

Концерты, фестивали, творческие вечера и семейные праздники — как и где провести летние вечера в Рязани.

В Рязани стартует программа городских мероприятий на открытых площадках. Весь июнь жители и гости города смогут бесплатно посещать концерты, семейные праздники, фестивали и тематические вечера.

📍 Площадь перед Муниципальным культурным центром

  • 1 июня, 12:00 — Концерт театра «Созвездие Добра» «Мир начинается с детства»
  • 3 июня, 17:30 — Концерт «Вместе весело шагать»
  • 5 июня, 17:30 — Концерт «Беззаботного счастья пора»
  • 7 июня, 17:00 — Программа «Посмотри, какое лето»
  • 10 июня, 17:00 — Концерт «Песни Земли»
  • 12 июня, 15:00 — Концерт ко Дню России «И в песне, и в сердце — Россия!»
  • 14 июня, 17:00 — Концерт ко Дню России от театра «Созвездие Добра»
  • 17 июня, 17:00 — Программа «Настроение — лето»
  • 19 июня, 17:00 — Выступление духового оркестра «С ритмом в сердце, с музыкой в душе»
  • 21 июня, 17:30 — Концерт «Если верить в чудеса»

📍 Летняя эстрада, КДЦ «Октябрь»

  • 1 июня, 18:00 — Программа для детей «Здравствуй, лето — праздник детства!»
  • 2 июня, 18:00 — Музыкальный вечер «Вот и лето пришло»
  • 6 июня, 18:00 — Концерт оркестра «Не надо печалиться»
  • 9 июня, 18:00 — Выступление вокальной студии «Тоника»
  • 16 июня, 18:00 — Концерт «Душа поёт»

📍 Торговый городок (Рязанская ВДНХ)

  • 31 мая, 15:00 — Открытие Фестивального лета
  • 7 июня, 17:00 — Фестиваль литературы
  • 14 июня, 17:00 — Фестиваль фотографии
  • 21 июня, 17:00 — Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел
  • 28 июня, 17:00 — IT-фестиваль

📍 Площадь перед Дворцом культуры и искусства (ул. Затинная, 12)

  • 1 июня, 11:00 — Праздник ко Дню защиты детей и старт марафона «Дети не в интернете»
  • 12 июня, 17:00 — Концерт «Россия — это мы»
  • 21 июня, 12:00 — Вечер «Фронтовые концертные бригады. Синий платочек»

📍 Проект «Голос города»

Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 19:00 до 22:00 на открытых площадках будут звучать живые выступления:

  • Почтовая улица
  • Лыбедский бульвар
  • Центральный парк культуры и отдыха
  • Площадка перед ЗАГС №2 (Московский район)
Стала известна программа проекта «Лето в городе» Вас ждут яркие фестивали, концерты, интересные мастер-классы, интерактивные площадки, кино под открытым небом и много всего увлекательного.

«Рязань. Лето в городе»: афиша мероприятий в парках на июнь

📍 Нижний городской сад

  • 1 июня
    14:00 — «Страна Воображляндия» Бориса Захарова (солисты: Е. Браткова, О. Дьяченко, А. Ласьков, С. Сазонов, Т. Мазина — фортепиано)
    18:00 — Городские мотивы (Наталья Елистратова — вокал)
  • 2 июня
    18:00 — Виктор Колупаев (балалайка), Екатерина Астахова (гитара)
  • 3 июня
    15:00 — Концерт хора музыкального воспитания им. Г. Пирогова (Рязанская академия духовного развития, дирижёр А. Анисимов)
  • 4 июня
    18:00 — Джаз на ветру (Т. Мазина — фортепиано, Ю. Букина — саксофон)
  • 5 июня
    13:00 — Спектакль Рязанского областного ТЮЗа
    18:00 — Цветочное настроение (оркестр РГРПУ им. Е. Попова)
  • 6 июня
    18:00 — Гармония Нижнего парка (О. Дьяченко — скрипка, А. Ермакова — фортепиано)
  • 7 июня
    18:00 — Во имя любви (А. Сафронова — сопрано, Т. Мазина — фортепиано)
  • 8 июня
    18:00 — Ода летним звукам (Рязанский ансамбль хор)
  • 9 июня
    18:00 — Настроение ЛЕТО (ансамбль «Снова-Здорово», вокал — Т. Тугоева)

📍 Зелёный театр, ЦПКиО

  • 1 июня
    11:00 — Праздник детства
    15:00 — Спортивные игры «Забавы русской старины»
  • 2 июня
    15:00 — Эколого-просветительская акция «Имя дубрава»
  • 3 июня
    18:00 — Концерт студии вокала «Панда-music»
  • 4 июня
    18:00 — Отчётный концерт студии детского танца FUNKY ORANGE
  • 5 июня
    18:00 — Программа солистов вокальной студии Ксении Морозовой
  • 6 июня
    17:00 — Праздник «Горжусь тобой, моя Россия»
  • 7 июня
    12:00 — Фестиваль патриотической песни «Россия молодая»
    14:00 — Концерт ко Дню России (Ольга Андреева)
    18:00 — Гастрономический фестиваль «Когда вкусно, это вкусно»
  • 8 июня
    21:00 — Показ фильма из цикла «Киноклассика»
  • 9 июня
    17:00 — Сборная концертная программа «В ритме лета»
  • 10 июня
    12:00 — Детская развлекательная программа «Планета детства»
  • 11 июня
    12:00 — Программа «Лето с книгой» (библиотека им. Горького)
    18:00 — Кино в парке — показ художественного фильма
  • 12 июня
    12:00 — Праздничная программа ко Дню России «Россия — Родина моя»
    14:00 — Концерт ансамбля «Рязаночка»
    18:00 — Гала-концерт «Тебе, моя Россия»
  • 13 июня
    15:00 — Мастер-класс от школы искусств «Палитра»
  • 14 июня
    17:00 — Фольклорный коллектив «Журавушка»
  • 15 июня
    18:00 — Джаз-вечер с ансамблем Jazz Time
  • 16 июня
    14:00 — Концерт воспитанников музыкальных школ
    18:00 — Субботний вечер с хором ветеранов

📍 Сквер им. генерала армии В.Ф. Маргелова

  • 1 июня, 13:00 — Праздник ко Дню защиты детей
  • 5 июня, 17:00 — Патриотическая акция «Мы вместе»
  • 9 июня, 18:00 — Музыкальный вечер «Нам песня жить и любить помогает»
  • 12 июня, 16:00 — Тематическая программа ко Дню России
  • 15 июня, 17:00 — Концерт хора русской песни
  • 20 июня, 18:00Музыка для души — вечер романса

Возрастное ограничение: 0+. В программе возможны изменения.

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