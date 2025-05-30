Стала известна программа проекта «Лето в городе»

Управление культуры администрации Рязани опубликовала афишу проекта «Лето в городе». Вас ждут яркие фестивали, концерты, интересные мастер-классы, интерактивные площадки, кино под открытым небом и много всего увлекательного.

Возрастное ограничение: 0+. В программе возможны изменения.

Расписание мероприятий проекта «Рязань. Лето в городе» на июнь

Концерты, фестивали, творческие вечера и семейные праздники — как и где провести летние вечера в Рязани.

В Рязани стартует программа городских мероприятий на открытых площадках. Весь июнь жители и гости города смогут бесплатно посещать концерты, семейные праздники, фестивали и тематические вечера.

📍 Площадь перед Муниципальным культурным центром

1 июня, 12:00 — Концерт театра «Созвездие Добра» «Мир начинается с детства»

— Концерт театра «Созвездие Добра» «Мир начинается с детства» 3 июня, 17:30 — Концерт «Вместе весело шагать»

— Концерт «Вместе весело шагать» 5 июня, 17:30 — Концерт «Беззаботного счастья пора»

— Концерт «Беззаботного счастья пора» 7 июня, 17:00 — Программа «Посмотри, какое лето»

— Программа «Посмотри, какое лето» 10 июня, 17:00 — Концерт «Песни Земли»

— Концерт «Песни Земли» 12 июня, 15:00 — Концерт ко Дню России «И в песне, и в сердце — Россия!»

— Концерт ко Дню России «И в песне, и в сердце — Россия!» 14 июня, 17:00 — Концерт ко Дню России от театра «Созвездие Добра»

— Концерт ко Дню России от театра «Созвездие Добра» 17 июня, 17:00 — Программа «Настроение — лето»

— Программа «Настроение — лето» 19 июня, 17:00 — Выступление духового оркестра «С ритмом в сердце, с музыкой в душе»

— Выступление духового оркестра «С ритмом в сердце, с музыкой в душе» 21 июня, 17:30 — Концерт «Если верить в чудеса»

📍 Летняя эстрада, КДЦ «Октябрь»

1 июня, 18:00 — Программа для детей «Здравствуй, лето — праздник детства!»

— Программа для детей «Здравствуй, лето — праздник детства!» 2 июня, 18:00 — Музыкальный вечер «Вот и лето пришло»

— Музыкальный вечер «Вот и лето пришло» 6 июня, 18:00 — Концерт оркестра «Не надо печалиться»

— Концерт оркестра «Не надо печалиться» 9 июня, 18:00 — Выступление вокальной студии «Тоника»

— Выступление вокальной студии «Тоника» 16 июня, 18:00 — Концерт «Душа поёт»

📍 Торговый городок (Рязанская ВДНХ)

31 мая, 15:00 — Открытие Фестивального лета

— Открытие Фестивального лета 7 июня, 17:00 — Фестиваль литературы

— Фестиваль литературы 14 июня, 17:00 — Фестиваль фотографии

— Фестиваль фотографии 21 июня, 17:00 — Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел

— Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел 28 июня, 17:00 — IT-фестиваль

📍 Площадь перед Дворцом культуры и искусства (ул. Затинная, 12)

1 июня, 11:00 — Праздник ко Дню защиты детей и старт марафона «Дети не в интернете»

— Праздник ко Дню защиты детей и старт марафона «Дети не в интернете» 12 июня, 17:00 — Концерт «Россия — это мы»

— Концерт «Россия — это мы» 21 июня, 12:00 — Вечер «Фронтовые концертные бригады. Синий платочек»

📍 Проект «Голос города»

Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 19:00 до 22:00 на открытых площадках будут звучать живые выступления:

Почтовая улица

Лыбедский бульвар

Центральный парк культуры и отдыха

Площадка перед ЗАГС №2 (Московский район)

«Рязань. Лето в городе»: афиша мероприятий в парках на июнь

📍 Нижний городской сад

1 июня

14:00 — «Страна Воображляндия» Бориса Захарова (солисты: Е. Браткова, О. Дьяченко, А. Ласьков, С. Сазонов, Т. Мазина — фортепиано)

18:00 — Городские мотивы (Наталья Елистратова — вокал)

14:00 — «Страна Воображляндия» Бориса Захарова (солисты: Е. Браткова, О. Дьяченко, А. Ласьков, С. Сазонов, Т. Мазина — фортепиано) 18:00 — Городские мотивы (Наталья Елистратова — вокал) 2 июня

18:00 — Виктор Колупаев (балалайка), Екатерина Астахова (гитара)

18:00 — Виктор Колупаев (балалайка), Екатерина Астахова (гитара) 3 июня

15:00 — Концерт хора музыкального воспитания им. Г. Пирогова (Рязанская академия духовного развития, дирижёр А. Анисимов)

15:00 — Концерт хора музыкального воспитания им. Г. Пирогова (Рязанская академия духовного развития, дирижёр А. Анисимов) 4 июня

18:00 — Джаз на ветру (Т. Мазина — фортепиано, Ю. Букина — саксофон)

18:00 — Джаз на ветру (Т. Мазина — фортепиано, Ю. Букина — саксофон) 5 июня

13:00 — Спектакль Рязанского областного ТЮЗа

18:00 — Цветочное настроение (оркестр РГРПУ им. Е. Попова)

13:00 — Спектакль Рязанского областного ТЮЗа 18:00 — Цветочное настроение (оркестр РГРПУ им. Е. Попова) 6 июня

18:00 — Гармония Нижнего парка (О. Дьяченко — скрипка, А. Ермакова — фортепиано)

18:00 — Гармония Нижнего парка (О. Дьяченко — скрипка, А. Ермакова — фортепиано) 7 июня

18:00 — Во имя любви (А. Сафронова — сопрано, Т. Мазина — фортепиано)

18:00 — Во имя любви (А. Сафронова — сопрано, Т. Мазина — фортепиано) 8 июня

18:00 — Ода летним звукам (Рязанский ансамбль хор)

18:00 — Ода летним звукам (Рязанский ансамбль хор) 9 июня

18:00 — Настроение ЛЕТО (ансамбль «Снова-Здорово», вокал — Т. Тугоева)

📍 Зелёный театр, ЦПКиО

1 июня

11:00 — Праздник детства

15:00 — Спортивные игры «Забавы русской старины»

11:00 — Праздник детства 15:00 — Спортивные игры «Забавы русской старины» 2 июня

15:00 — Эколого-просветительская акция «Имя дубрава»

15:00 — Эколого-просветительская акция «Имя дубрава» 3 июня

18:00 — Концерт студии вокала «Панда-music»

18:00 — Концерт студии вокала «Панда-music» 4 июня

18:00 — Отчётный концерт студии детского танца FUNKY ORANGE

18:00 — Отчётный концерт студии детского танца FUNKY ORANGE 5 июня

18:00 — Программа солистов вокальной студии Ксении Морозовой

18:00 — Программа солистов вокальной студии Ксении Морозовой 6 июня

17:00 — Праздник «Горжусь тобой, моя Россия»

17:00 — Праздник «Горжусь тобой, моя Россия» 7 июня

12:00 — Фестиваль патриотической песни «Россия молодая»

14:00 — Концерт ко Дню России (Ольга Андреева)

18:00 — Гастрономический фестиваль «Когда вкусно, это вкусно»

12:00 — Фестиваль патриотической песни «Россия молодая» 14:00 — Концерт ко Дню России (Ольга Андреева) 18:00 — Гастрономический фестиваль «Когда вкусно, это вкусно» 8 июня

21:00 — Показ фильма из цикла «Киноклассика»

21:00 — Показ фильма из цикла «Киноклассика» 9 июня

17:00 — Сборная концертная программа «В ритме лета»

17:00 — Сборная концертная программа «В ритме лета» 10 июня

12:00 — Детская развлекательная программа «Планета детства»

12:00 — Детская развлекательная программа «Планета детства» 11 июня

12:00 — Программа «Лето с книгой» (библиотека им. Горького)

18:00 — Кино в парке — показ художественного фильма

12:00 — Программа «Лето с книгой» (библиотека им. Горького) 18:00 — Кино в парке — показ художественного фильма 12 июня

12:00 — Праздничная программа ко Дню России «Россия — Родина моя»

14:00 — Концерт ансамбля «Рязаночка»

18:00 — Гала-концерт «Тебе, моя Россия»

12:00 — Праздничная программа ко Дню России «Россия — Родина моя» 14:00 — Концерт ансамбля «Рязаночка» 18:00 — Гала-концерт «Тебе, моя Россия» 13 июня

15:00 — Мастер-класс от школы искусств «Палитра»

15:00 — Мастер-класс от школы искусств «Палитра» 14 июня

17:00 — Фольклорный коллектив «Журавушка»

17:00 — Фольклорный коллектив «Журавушка» 15 июня

18:00 — Джаз-вечер с ансамблем Jazz Time

18:00 — Джаз-вечер с ансамблем Jazz Time 16 июня

14:00 — Концерт воспитанников музыкальных школ

18:00 — Субботний вечер с хором ветеранов

📍 Сквер им. генерала армии В.Ф. Маргелова

1 июня, 13:00 — Праздник ко Дню защиты детей

— Праздник ко Дню защиты детей 5 июня, 17:00 — Патриотическая акция «Мы вместе»

— Патриотическая акция «Мы вместе» 9 июня, 18:00 — Музыкальный вечер «Нам песня жить и любить помогает»

— Музыкальный вечер «Нам песня жить и любить помогает» 12 июня, 16:00 — Тематическая программа ко Дню России

— Тематическая программа ко Дню России 15 июня, 17:00 — Концерт хора русской песни

— Концерт хора русской песни 20 июня, 18:00 — Музыка для души — вечер романса

Возрастное ограничение: 0+. В программе возможны изменения.