Спрос на курьеров в Рязанской области за год спрос вырос на 14%, зарплаты – на 33%

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года на рынке труда и выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.
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Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%. В Рязанской области ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали около 1 тыс. курьеров, что на 14% больше, чем в 2023 году, но на 4% меньше, чем в 2022.
Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).
Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.
Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году (по числу вакансий)
|№ и разница к 2023
|Профессия
|Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)
|Дин., г/г
|1 (-)
|Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|868
|13%
|2 (-)
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|796
|11%
|3 (-)
|Водитель
|620
|36%
|4 (+2)
|Оператор колл-центра, специалист контактного центра
|359
|63%
|5 (-1)
|Бухгалтер
|300
|7%
|6 (-1)
|Повар, пекарь, кондитер
|282
|19%
|7 (+6)
|Разнорабочий
|253
|49%
|8 (-1)
|Упаковщик, комплектовщик
|250
|21%
|9 (-)
|Кладовщик
|218
|16%
|10 (-2)
|Врач
|217
|8%
|11 (-)
|Администратор
|203
|14%
|12 (+3)
|Курьер
|195
|30%
|13 (-3)
|Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|174
|-4%
|14 (-)
|Слесарь, сантехник
|171
|8%
|15 (-3)
|Программист, разработчик
|165
|-3%
Зарплаты
Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний доход российского курьера достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей. В Рязанской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 120 тыс., что на 33% больше, чем в 2023, а также на 90% больше, чем в 2022.
Примечательно, что наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тыс. рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тыс. рублей), на третьем – Республика Северная Осетия (125,8 тыс. рублей).