Вторник, 17 декабря, 2024
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Новости Рязани и области

Спрос на курьеров в Рязанской области за год спрос вырос на 14%, зарплаты – на 33%

Алексей Самохин

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года на рынке труда и выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.

Спрос

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%. В Рязанской области ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали около 1 тыс. курьеров, что на 14% больше, чем в 2023 году, но на 4% меньше, чем в 2022.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).

Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году (по числу вакансий)

№ и разница к 2023ПрофессияКол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)Дин., г/г
1 (-)Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами86813%
2 (-)Продавец-консультант, продавец-кассир79611%
3 (-)Водитель62036%
4 (+2)Оператор колл-центра, специалист контактного центра35963%
5 (-1)Бухгалтер3007%
6 (-1)Повар, пекарь, кондитер28219%
7 (+6)Разнорабочий25349%
8 (-1)Упаковщик, комплектовщик25021%
9 (-)Кладовщик21816%
10 (-2)Врач2178%
11 (-)Администратор20314%
12 (+3)Курьер19530%
13 (-3)Инженер-конструктор, инженер-проектировщик174-4%
14 (-)Слесарь, сантехник1718%
15 (-3)Программист, разработчик165-3%

Зарплаты

Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний доход российского курьера достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей. В Рязанской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 120 тыс., что на 33% больше, чем в 2023, а также на 90% больше, чем в 2022.

Примечательно, что наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тыс. рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тыс. рублей), на третьем – Республика Северная Осетия (125,8 тыс. рублей).

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