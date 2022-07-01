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Пятница, 1 июля, 2022

Сотрудники ФСБ не задерживали гендиректора рязанского предприятия по делу о крушении Ил-76

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Сотрудники ФСБ не задерживали гендиректора рязанского предприятия по делу о крушении Ил-76

Фото из группы ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте

По делу о крушении Ил-76 в Рязани сотрудники ФСБ не задерживали директора АО «Газпромнефть-аэро» филиал «Дягилево» Андрея Морозова. Официальное заявление на этот счёт сделала пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что предприятие работает в штатном режиме. Морозов, в числе других сотрудников, опрошен силовиками в качестве свидетеля.

Напомним, крушение самолёта Ил-76 в Рязани произошло 24 июня. Самолёт Минобороны взлетел после дозаправки на аэродроме в Дягилево и направился в Белгород. Крушение унесло жизни пяти человек, находившихся на борту самолёта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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