Сотрудники ФСБ не задерживали гендиректора рязанского предприятия по делу о крушении Ил-76

По делу о крушении Ил-76 в Рязани сотрудники ФСБ не задерживали директора АО «Газпромнефть-аэро» филиал «Дягилево» Андрея Морозова. Официальное заявление на этот счёт сделала пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что предприятие работает в штатном режиме. Морозов, в числе других сотрудников, опрошен силовиками в качестве свидетеля.

Напомним, крушение самолёта Ил-76 в Рязани произошло 24 июня. Самолёт Минобороны взлетел после дозаправки на аэродроме в Дягилево и направился в Белгород. Крушение унесло жизни пяти человек, находившихся на борту самолёта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.