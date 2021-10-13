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Среда, 13 октября, 2021
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СК начал проверку в отношении мэра Орла Парахина после жалобы бизнесмена о поборах

Александр Ильин
Фото: vk.com/parakhin_yuri

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СК Орловской области начал проверку возможного превышения должностных полномочий мэром Орла Юрием Парахиным после обращения бизнесмена, сообщает региональная прокуратура. 

Предприниматель заявил, что мэр поставил перед подрядной организацией ряд условий в виде перечисления денежных средств под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций. В ходе проверки удалось подтвердить, что сумма перевода составила 250 тыс. рублей. 

Установлено, что эти денежные средства пошли на приобретение товаров из помещения администрации города.

Сам Парахин заявил в соцсетях, что речь идёт о «спонсорской поддержке ко Дню Победы для покупки рециркуляторов для ветеранов Великой Отечественной войны». 

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