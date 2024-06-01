Суббота, 1 июня, 2024

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

Автор: 7info

Опубликовано

Анастасия Заворотнюк, фото: vk.com/azavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для её лечения препарат, который специально для них разработали в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта, об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

4 года назад учёные рассказали президенту России Владимиру Путину о подборе специальных онколитических вирусов, способных разрушить опухоль Заворотнюк. Родственники передали разработчикам клетки раковой опухоли актрисы, с их помощью было создано лекарство.

На тот момент препарат не прошёл необходимую проверку, что налагало ряд ограничений. В частности, его нельзя было использовать в больницах, где Заворотнюк проводила большую часть времени. Поэтому родные не смогли использовать лекарство для лечения.

Родственники также обратились в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Там производство таких персональных препаратов уже было «поставлено на поток» со всеми необходимыми документами и пройденными клиническими испытаниями. К сожалению, полностью победить болезнь не удалось из-за её поздней стадии, но Анастасии продлили жизнь на четыре года.

Московские коллеги петербургских врачей с профессиональной точки зрения отмечают, что это «очень неплохой результат для этого случая», пишет SHOT.

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