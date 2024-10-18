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Изнасиловавший родную тётю 22-летний парень получил 17 лет колонии

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Алексей Самохин
Image by Nino Carè from Pixabay

22-летнего жителя Котовского района приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей тети. Племянник избил 48-летнюю женщину до потери сознания, изнасиловал ее, а затем выбросил тело в овраг. Подробности сообщает портал V1.ru.

18 мая муж погибшей обратился в правоохранительные органы, сообщив, что его супруга, работающая в библиотеке, не вышла на работу. В ходе поисков выяснилось, что у женщины произошел конфликт с племянником из-за топлива для бензопилы.

— В гараже на территории ее дома произошла ссора между женщиной и ее племянником. В результате конфликта он ударил ее кулаком по голове. Женщина потеряла сознание и упала, — сообщили в пресс-службе судов. — После этого мужчина связал ей руки за спиной с помощью веревки и полимерного хомута, обмотал голову и рот скотчем, поместил ее в машину и повез к пруду.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, племянник избил тетю руками, ногами и веткой, а затем изнасиловал ее, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

— Чтобы скрыть следы изнасилования, он нанес женщине не менее 10 ножевых ударов в шею и подмышечную область. Убедившись, что она мертва, он сбросил тело в овраг, — сообщили в ведомстве. — Затем, используя телефон жертвы, через мобильное приложение, он перевел с ее банковских счетов 58 000 рублей. Понимая, что женщину будут искать, он выбросил телефон в пруд.

В ходе следствия также выяснилось, что обвиняемый причастен к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

— В период с сентября 2022 по апрель 2023 года, подсудимый систематически совершал половые сношения и развратные действия без применения насилия с девушкой, не достигшей шестнадцати лет, о возрасте которой ему было известно, — говорится в сообщении объединённый пресс-службы судов региона.

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