Изнасиловавший родную тётю 22-летний парень получил 17 лет колонии

22-летнего жителя Котовского района приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей тети. Племянник избил 48-летнюю женщину до потери сознания, изнасиловал ее, а затем выбросил тело в овраг. Подробности сообщает портал V1.ru.
18 мая муж погибшей обратился в правоохранительные органы, сообщив, что его супруга, работающая в библиотеке, не вышла на работу. В ходе поисков выяснилось, что у женщины произошел конфликт с племянником из-за топлива для бензопилы.
По информации СУ СК России по Волгоградской области, племянник избил тетю руками, ногами и веткой, а затем изнасиловал ее, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.
В ходе следствия также выяснилось, что обвиняемый причастен к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетней.