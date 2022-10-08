Суббота, 8 октября, 2022
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Шапша ответил на слухи об уничтоженных самолетах на аэродроме под Калугой

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал информацию о разбитых самолетах на военном аэродроме Шайковка, пишет Kaluga News.

Ранее в Сети появились слухи, согласно которой взорвавшийся беспилотник якобы уничтожил два российских ТУ-22М3.

«Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Сообщения о поврежденных самолетах – чистой воды фейк», – отметил Шапша.

Глава региона уточнил, что беспилотник действительно упал на территории аэродрома, однако никто не пострадал.

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