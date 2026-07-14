В Рязани изменится маршрут автобуса №49 из-за ремонта дороги

С 14 июля в Рязани вводится временное ограничение движения транспорта на пересечении улицы Восточный Промузел и Восточной окружной дороги. Причиной стало проведение плановых дорожных работ, которые продлятся до их полного завершения.

В связи с закрытием данного участка городская администрация скорректировала схему движения общественного транспорта. Автобусы маршрута №49, следующие в сторону остановочного пункта «ТехноНиколь», теперь будут объезжать зону ремонта. Новый путь автобусов пролегает по Восточной окружной дороге, далее через Новоселковскую улицу и на улицу Восточный Промузел.

Для обеспечения безопасности на время ремонта территория огорожена, а также установлены необходимые предупреждающие и предписывающие дорожные знаки.

Власти обращаются к жителям с просьбой заранее учитывать эти изменения при планировании своих ежедневных поездок, чтобы избежать опозданий.