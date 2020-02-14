Студенты-медики из пяти стран мира прошли стажировку в РязГМУ

Студенты из пяти стран мира прошли стажировку в Рязанском медуниверситете за последние несколько месяцев. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

РязГМУ не первый год принимает приезжающих в Россию для прохождения стажировок студентов из разных стран мира. В период с ноября 2019 по январь 2020 практику в университете прошли 11 студентов из Бразилии, Мексики и Италии, а в начале февраля в вуз прибыли студенты из Таиланда и Чили.

Иностранцы проходили стажировку на кафедрах госпитальной хирургии, дерматовенерологии, онкологии, неврологии и нейрохирургии, а также на кафедре хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО. По окончании стажировки студенты оставили положительные отзывы о полученном опыте, сообщают в ведомстве.