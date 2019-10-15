Рязанские полицейские вместе со школьниками прочитали стихотворение

Весной в Рязанской области стартовала акция «Госуслуги на досуге». Майор полиции в отставке, председатель Совета ветеранов отдела МВД России по Спасскому району Игорь Федькин написал тематическое стихотворение. Произведение прочитали ученики школы № 39 и сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области. Публикуем текст стихотворения:
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