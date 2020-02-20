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Обзор новостей за 19 февраля

Что произошло в Рязани за минувшую среду?

Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы. Каждая монета выпущена миллионным тиражом. Кроме того, в юбилейный год Рязанское отделение Банка России запускает проект «Экономика Победы».

Из окна бывшего филиала института культуры в Рязани выкинули пианино. Ликвидация института продолжается, избавляются, в том числе, от мебели и от книг. Имущество вывозят 40-тонными контейнерами.

Молодые специалисты РНПК защитили свои проекты на научно-технической конференции. Они представили свои разработки по повышению эффективности деятельности завода. АО «РНПК» проводит конференцию девятнадцатый год подряд.

На улице Новосёлов в Рязани «Матиз» сбил девушку. За рулём автомобиля ехала 45-летняя жительница Рязани. Девушка-пешеход получила травмы, её доставили в больницу.

Рязанцам рассказали о системе быстрых платежей – альтернативе банковским картам. В настоящее время в это системе работает уже 40 организаций-участников. 10 из них – это системно значимые банки.

Задержан подозреваемый в серии квартирных краж в Московском районе Рязани. Мужчину подозревают в пяти квартирных кражах. При личном досмотре у 30-летнего жителя Москвы нашли золотые украшения, а в багажнике машины перфоратор. На мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, он задержан.

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