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Задержан подозреваемый в серии квартирных краж в Московском районе Рязани

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Москвы. Мужчину подозревают в пяти квартирных кража в Московском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Оперативникам уголовного розыска Рязани поступила информация от коллег из других регионов об автомобиле, на котором передвигается подозреваемый. С помощью камер видеонаблюдения было установлено местонахождение БМВ, там была устроена засада. Через некоторое время полицейские задержали 30-летнего гражданина Грузии. 

При личном досмотре у 30-летнего жителя Москвы нашли золотые украшения, а в багажнике машины перфоратор. Всё это мужчина украл в тот же вечер из квартир рязанцев. 

Подозреваемый с помощью взлома проникал в окна квартир на улицах Станкозаводской, Интернациональной и Молодцова. Его добычей стали деньги, медали времён Великой Отечественной войны, золотые украшения и часы, перфоратор. 

– Одна из пострадавших квартир оказалось совершенно пустой, а в другой — взломщик наткнулся на хозяев, которые в темноте смотрели телевизор, и злоумышленник был вынужден ретироваться, – сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

На задержанного завели уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, мужчина задержан. 

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