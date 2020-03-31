Как рязанские спортсмены готовятся к турнирам в домашних условиях

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В связи с режимом самоизоляции в Рязанской области приостановлена работа учреждений спорта. Отменены все общегородские спортивные мероприятия.

Но многие тренеры подготовили видеотренировки. Ролики с занятиями размещены на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Здесь есть и практические занятия, и теоретические курсы подготовки.

Видеотренировки проводятся по различным видам единоборств, художественной гимнастике, спортивным танцам, шахматам и другим видам спорта. Желающие могут подключиться к занятиям с ДЮСШ «Волна» и СДЮСШОР «Вымпел».

Занятия подойдут не только профессиональным спортсменам, но и любителям.