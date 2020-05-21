Житель Рязанской области пытался убить знакомого

В Шиловском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1998 года рождения. Молодого человека подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По версии следствия, преступление было совершено ночью 19 мая в одном из домов в селе Сасыкино Шиловского района. Сначала двое молодых людей вместе выпивали, а затем поссорились. В ходе ссоры гость ударил 19-летнего товарища ножом в левую сторону груди. Подумав, что его оппонент мёртв, подозреваемый скрылся. Пострадавший, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, остался жив.
Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы. Решается вопрос о помещении задержанного под стражу.
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