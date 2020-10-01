Житель Касимова угрожал убить брата, заступившегося за отца

Участковые уполномоченные полиции пресекли в городе Касимове опасный семейный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» немедленно выехали на сообщение об угрозе убийством в семье в городе Касимове и предотвратили тяжкое преступление.

В полицию обратился пожилой житель города Касимова, который сообщил, что дома нетрезвый сын угрожает насмерть зарубить своего брата.

Участковые полицейские оперативно выехали на адрес и утихомирили нетрезвого 35-летнего местного жителя.

По предварительной информации, 35-летний житель города Касимова в последнее время был замечен в злоупотреблении спиртным. В очередной раз он вернулся вечером домой в состоянии алкогольного опьянения. Отец упрекнул его в неподобающем поведении, на что мужчина рассердился и, взяв металлический кованый совок, направился к родителю, чтобы прекратить упреки. В этот момент в события вмешался его старший брат – 39-летний касимовец заступился за отца и тогда нетрезвый мужчина замахнулся совком на родственника и пригрозил, что убьет его, если он помешает ему. Пострадавший испугался за свою жизнь. Очевидец обратился в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.