Четверг, 1 октября, 2020
18.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Житель Касимова угрожал убить брата, заступившегося за отца

7info
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

Участковые уполномоченные полиции пресекли в городе Касимове опасный семейный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» немедленно выехали на сообщение об угрозе убийством в семье в городе Касимове и предотвратили тяжкое преступление.

В полицию обратился пожилой житель города Касимова, который сообщил, что дома нетрезвый сын угрожает насмерть зарубить своего брата.

Участковые полицейские оперативно выехали на адрес и утихомирили нетрезвого 35-летнего местного жителя.

По предварительной информации, 35-летний житель города Касимова в последнее время был замечен в злоупотреблении спиртным. В очередной раз он вернулся вечером домой в состоянии алкогольного опьянения. Отец упрекнул его в неподобающем поведении, на что мужчина рассердился и, взяв металлический кованый совок, направился к родителю, чтобы прекратить упреки. В этот момент в события вмешался его старший брат – 39-летний касимовец заступился за отца и тогда нетрезвый мужчина замахнулся совком на родственника и пригрозил, что убьет его, если он помешает ему. Пострадавший испугался за свою жизнь. Очевидец обратился в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

К офисному зданию в центре Рязани приехали четыре пожарных машины

Новости Рязани
В четверг, 1 октября, около 14 часов к бизнес-центру «Капитал» на улице Праволыбедской в Рязани прибыли четыре пожарных машины. 
Узнать больше

Житель Касимова угрожал убить брата, заступившегося за отца

Новости Рязани
Участковые уполномоченные полиции пресекли в городе Касимове опасный семейный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

Рязанцы могут ездить в общественном транспорте со скидкой

Новости Рязани
Владельцы бесконтактных карт «Мир» смогут ездить в общественном транспорте Рязани со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ресурсы партнёров Рязань».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Умер Почётный гражданин Рязани, бывший ректор РГРТУ Владимир Злобин

Новости Рязани
Владимир Злобин – один из основателей Рязанской радиоакадемии, вуз он возглавлял 25 лет.
Узнать больше

Финалист Премьер-лиги КВН «Сборная бывших» порадует рязанцев лучшими номерами

Новости КВН
В понедельник, 5 октября, в Рязани состоится долгожданное открытие сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН. Впервые за всю историю Рязанской лиги в...
Узнать больше

Рязанцы увидели музыкальный спектакль на стихи Есенина

Культура
В среду, 30 сентября, зрителям Рязанской областной филармонии показали литературно-музыкальную композицию «Родился я с песнями» к 125-летию со дня рождения поэта Сергея...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Акценты
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+