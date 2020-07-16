Рязанские музеи приступили к работе в привычном формате

С 10 июля все музеи Рязанской области вернулись к работе в полном объёме. Регион перешёл на третий этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В четверг, 16 июля, губернатор Николай Любимов посетил Рязанский художественный музей имени И.П. Пожалостина. Директор музея проинформировала Губернатора о том, что в учреждении действует масочный режим, разработаны специальные маршруты для разведения потоков гостей, экскурсионные группы не превышают пяти человек. С момента возобновления работы в музее побывали уже около 200 человек.

В ходе визита Николай Любимов ознакомился с постоянной экспозицией, а также посетил залы, в которых открылись выставки.

– Я очень рад тому, что музей получил возможность работать полноценно. Замечательно, что уникальные экспозиции теперь доступны для посетителей, пусть и с некоторыми необходимыми ограничениями. Люди приходят в музей, чтобы ощутить его особенную атмосферу. Он должен жить нормальной, музейной жизнью», – подчеркнул глава региона.