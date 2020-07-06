Рязанские кардиологи спасли пациента, которому 12 раз подряд грозила остановка сердца

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Кардиологи Рязанской областной клинической больницы спасли пациента, которому 12 раз подряд грозила остановка сердца из-за фибрилляции желудочков. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Для спасения жизни пациента врачи применили электроимпульсную терапию — дефибрилляцию. Сердце начинало работать, а через несколько минут снова возникала фибрилляция желудочков и снова борьба за жизнь продолжалась. Но врачам удалось восстановить сердечную деятельность и стабилизировать жизненные функции пациента. Сразу же после этого мужчине сделали операцию и устранили причину этого состояния.

Подобные случаи происходили и раньше. Чтобы не допустить опасных состояний, специалисты рекомендуют не затягивать с обращением к врачу при болях в груди. Так, в этом году в ОКБ зарегистрировали почти 200 ранних обращений. Таких больных доставляют сразу в рентгеноперационную, что помогает предотвратить инфаркт или избежать инвалидности.

В период пандемии отделение неотложной кардиологии ОКБ было частично перепрофилировано в подразделение ковид-центра, большая часть сотрудников сейчас трудятся там, напоминают в минздраве.