Рязанца обвиняют в сексуальном насилии в отношении 5-летней девочки

В Рязанской области продлили срок заключения под стражей 31-летнему местному жителю. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и съёмке порнографии ( п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст.242.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемый в ночное время дважды совершил действия сексального характера в отношении 5-летней дочери своей сожительницы. Также он снимал на своё телефон порнографические фото и видео с участием маленькой девочки.
По ходатайству следствия подозреваемого поместили под стражу. Срок его ареста в настоящее время продлён.
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