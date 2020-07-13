Обновлена информация о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.

На 11 часов понедельника, 13 июля, в Рязани и области выявлено 5 тыс 694 случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 37 являются условно подтверждёнными.

Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет. В этом возрасте болеют 2 тыс 267 человек.

В возрасте от 18 до 45 лет заражены 1 тыс 829 человек; в возрасте от 65 до 80 лет – 874 человека; старше 80 лет – 214 человек. Число заболевших детей выросло до 510.