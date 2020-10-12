Новости Рязани сегодня: 12 октября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 12 октября.

За сутки в Рязанской области выявили более 80 случаев коронавируса.

Диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 88 человек. 91 положительный тест на коронавирусную инфекцию направлен на подтверждение в региональный Минздрав. С начала пандемии коронавиром заразились 8899 человек.

После обращения к Николаю Любимову в Рязанской области построили дорогу между двумя селами.

В конце прошлого года местная жительница на личном приеме губернатора попросила его о помощи. А уже в этом году было открыто движение по новой дороге.

РНПК провела более 400 анализов качества воздуха.

С 7 по 11 октября эколаборатория нефтезавода и лаборатория Росгидрометра провели более 400 анализов по различным показателям состояния атмосферного воздуха.

Отчёт о состоянии воздуха в Рязани опубликовала и мэрия города.

Согласно исследованиями, в Железнодорожном и Октябрьском районах превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. При этом в центре Рязани, в районе площади Свободы, концентрация сероуглерода в воздухе превышала допустимые показатели в три раза.

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября.

«Рязань-ВДВ» сможет доиграть сезон 2020 года, после чего будет расформирован. Дублирующий состав «десантниц» перейдет в структуру СДЮШОР «Олимпиец».

Рязанские судебные приставы приостановили приём граждан из-за ОРВИ и коронвируса. Речь идёт об Отделении судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, сообщили 12 октября в ведомстве.

В настоящее время приём граждан по адресу город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5 приостановлен. Судебные приставы обзванивают записавшихся на приём рязанцев и проводят консультации по различным вопросам.