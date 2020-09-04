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В Рязани собрали модель будущего передвижного кванториума

Иван Федоров

В пятницу, 4 августа, в кванториуме «Дружба» прошел мастер-класс с участием министра образования Ольги Щетинкиной. Вместе с преподавателем технопарка Александром Васиным глава регионального Минобра собрала модель будущего фургона «Мобильного кванториума».

Мероприятие приурочили к открытию передвижной лаборатории, которая сможет осуществлять свою деятельность в шести муниципалитетах. Министр образования уверена: в настоящее время качество образования не должно зависеть от места проживания человека. Современные технологии могут быть доступны не только в городах, но в сёлах.

В прошлом году был открыт филиал кванториума в поселке «Елатьма» Касимовского района. А в этом году, благодаря участию региона в национальном проекте «Образование», у нас появится «Мобильный кванториум». Это реальная передвижная лаборатория, насыщенная большим количеством оборудования. Начиная с этого года, такой фургон будет передвигаться по территории Рязанской области, и в шести муниципалитетах учащиеся смогут пройти обучение по направлениям робототехника, промышленный дизайн, IT-технологии, — сказала Ольга Щетинкина. 

Создание фургона состояло из трех этапов: первый — сборка шасси «Мобильного кванториума», второй — изготовление самого фургона, и третий — встраивание фар в уже готовую машину.

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Между этапами сборки министр образования пообщалась с учеником кванториума и рассказала, что гордится успехами рязанского технопарка, который все чаще привлекает к себе внимание жителей.

Результат работы кванториума — это те достижения, которые получили учащиеся. Прежде всего мы говорим о достижениях более высокого уровня, среди которых выход на всероссийские конкурсы. А в этом году можно даже упомянуть и международные соревнования, — заметила Ольга Щетинкина.

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