В Рязани собрали модель будущего передвижного кванториума

В пятницу, 4 августа, в кванториуме «Дружба» прошел мастер-класс с участием министра образования Ольги Щетинкиной. Вместе с преподавателем технопарка Александром Васиным глава регионального Минобра собрала модель будущего фургона «Мобильного кванториума».
Мероприятие приурочили к открытию передвижной лаборатории, которая сможет осуществлять свою деятельность в шести муниципалитетах. Министр образования уверена: в настоящее время качество образования не должно зависеть от места проживания человека. Современные технологии могут быть доступны не только в городах, но в сёлах.
Создание фургона состояло из трех этапов: первый — сборка шасси «Мобильного кванториума», второй — изготовление самого фургона, и третий — встраивание фар в уже готовую машину.
Между этапами сборки министр образования пообщалась с учеником кванториума и рассказала, что гордится успехами рязанского технопарка, который все чаще привлекает к себе внимание жителей.