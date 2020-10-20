Администрация Рязани рассказала о росте заболеваемости коронавирусом по районам города. Свежие данные размещены на официальном сайте мэрии.

На 15 часов понедельника, 19 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9 тыс 610 человек с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани с начала пандемии заболели в общей сложности 5 тыс 7 человек.

Самым «заражённым» районом областного центра остаётся Московский. Там зарегистрировано 1620 случаев заболевания.

На втором месте по числу заболевших Октябрьский район – 1379 человек. В Железнодорожном районе Рязани зарегистрировано 1228 заражённых, в Советском – 780.