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Администрация Рязани рассказала о случаях заражения коронавирусом

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о случаях заражения коронавирусом. Информация размещена на сайте мэрии.

На 12 часов 13 мая в Рязанской области зарегистрированы 2028 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. 1076 из них – в Рязани.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Московский район. Там заражены 416 человек. В Октябрьском районе Рязани выявлено 264 случая коронавируса, в Железнодорожном – 239, в Советском – 157. 

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