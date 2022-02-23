Российский дизайнер прокомментировал новый бренд Рязанской области

Директор дизайнерского агентство Logotipper.Agency Антон Ляшенко дал свою оценку новому бренду Рязанской области, который разработала студия Артемия Лебедева. Пост он опубликовал в Instagram.

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Ляшенко признался, что логотип ему не нравится, хотя он «будет свои задачи выполнять, и скоро к нему уже все привыкнут». По его мнению, логотип Рязани 1995 года лучше нынешнего.

«Лицо князя в логотипе читается очень слабо, на мой взгляд, но, возможно, это и к лучшему. Разделение названия на 2 строки именно таким образом, как показано – я считаю просто нелепицей. Объяснить такое могу только лишь огромным желанием уместить в буквах вышеописанной лицо, но с таким итогом – всё это было совершенно напрасно», — пишет дизайнер.

Вместе с тем Ляшенко отметил, что новая айдентика Рязани лучше той, что была разработана в 2017 году (буква «Р»).

По официальной информации, разработка бренда Рязанской области обошлась в 1,5 миллиона рублей.