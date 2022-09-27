Вторник, 27 сентября, 2022
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Рязанский губернатор Малков ответил на главные вопросы о частичной мобилизации

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Губернатор Рязанской области Павел Малков на своих страницах в социальных сетях ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации РФ. Информацию глава региона опубликовал 27 сентября.

Малков уточнил: под частичную мобилизацию попадают только те, кто отслужил в армии и имеет востребованную ВУС. Мобилизованные граждане получают денежное довольствие. Зарплата по основному месту работы не выплачивается, но рабочее место за человеком сохраняется.

Ещё одно уточнение – граждане, которые попадают под частичную мобилизацию, проходят необходимую подготовку. Без подготовки никого не отправят в зону проведения СВО.

– Сейчас при частичной мобилизации есть ограничения по возрасту и состоянию здоровья. Не могут быть мобилизованы граждане, признанные временно или полностью не годными по состоянию здоровья, – добавил Малков.

Глава региона указывает ещё ряд ограничений по мобилизации. На фронт не могут призвать тех, у кого четверо (и более) детей младше 16 лет, а также те, у кого на иждивении находятся родственники с инвалидностью I группы.

Также, по словам Малкова, не подлежат мобилизации:

  • военнослужащие-срочники,
  • студенты очных и очно-заочных отделений вузов и ссузов, имеющих госаккредитацию,
  • выполняющие критически важные функции работники оборонных предприятий, специалисты ИT, связи, медиа и некоторых других сфер.

Губернатор не отрицает, что при направлении повесток могут возникать ошибки. Спорные ситуации разбирают в военкоматах индивидуально.

– Формируемые полки регион берет под свое шефство. Семьям мобилизованных окажем поддержку – такую задачу уже поставил главам администраций муниципалитетов. Также будет усилена работа социальных служб в этом направлении, – добавил он.

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