Рязанские спортсмены завоевали бронзу юниорского первенства России по рафтингу

Экипаж из Рязанской области стал третьим на первенстве России по рафтингу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

С 14–19 сентября в Ленинградской области прошло Первенство России по рафтингу среди юниоров и юниорок до 20 лет. В соревнованиях участвовало 11 регионов России.

Рязанский экипаж в составе Рогатина Алексея, Симонайтес Яны, Трескова Якова, Хитрова Олега, Власова Александра, Чичикина Артема (тренер Алексей Якунин) стали бронзовыми призерами в классе судов R6 в двух дисциплинах — спринт и параллельный спринт.