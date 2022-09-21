Среда, 21 сентября, 2022
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Рязанские спортсмены завоевали бронзу юниорского первенства России по рафтингу

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Экипаж из Рязанской области стал третьим на первенстве России по рафтингу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

С 14–19 сентября в Ленинградской области прошло Первенство России по рафтингу среди юниоров и юниорок до 20 лет. В соревнованиях участвовало 11 регионов России.

Рязанский экипаж в составе Рогатина Алексея, Симонайтес Яны, Трескова Якова, Хитрова Олега, Власова Александра, Чичикина Артема (тренер Алексей Якунин) стали бронзовыми призерами в классе судов R6 в двух дисциплинах — спринт и параллельный спринт.

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