Суд в Рязани постановил, что компенсацию за погибшего в зоне СВО бойца должна получить его мать, а не вдова. Об этом РИА Новости сообщил юрист Артём Григорян.

Речь идёт о бойце отряда «Ахмат-Спецназ» Георгии Костырко, который погиб в марте 2025 года при исполнении воинского долга во время операции «Труба» в Курской области.

Как уточнил Григорян, в ходе судебных заседаний было установлено, что у Костырко и его супруги Ангелины Варюхиной отсутствовали признаки совместной жизни: не велось общего хозяйства, не было совместно нажитого имущества и общих детей.

По данным суда, пара зарегистрировала брак в августе 2024 года. Однако уже с октября того же года Варюхина, как было доказано в процессе, фактически не считала себя замужней женщиной, чей супруг находился в зоне боевых действий.

По словам адвоката, с конца октября Варюхина вела свободный образ жизни, активно публикуя в социальных сетях фото и видео с другими мужчинами, включая подарки и фрагменты интимного характера.

Материалы по теме: Суд лишил выплат вдову погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко

Мать погибшего на СВО рязанца уверена, что невестка обманула ее сына

В зоне СВО погиб выпускник РГАТУ с позывным «Варяг» Георгий Костырко