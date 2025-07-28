Понедельник, 28 июля, 2025
27.9 C
Рязань
Армия и СВО

РИА Новости сообщили детали решения суда, лишившего выплат вдову погибшего на СВО рязанца

Алексей Самохин
Георгий Костырко, фото: t.me/rgatu

Суд в Рязани постановил, что компенсацию за погибшего в зоне СВО бойца должна получить его мать, а не вдова. Об этом РИА Новости сообщил юрист Артём Григорян.

Речь идёт о бойце отряда «Ахмат-Спецназ» Георгии Костырко, который погиб в марте 2025 года при исполнении воинского долга во время операции «Труба» в Курской области.

Как уточнил Григорян, в ходе судебных заседаний было установлено, что у Костырко и его супруги Ангелины Варюхиной отсутствовали признаки совместной жизни: не велось общего хозяйства, не было совместно нажитого имущества и общих детей.

По данным суда, пара зарегистрировала брак в августе 2024 года. Однако уже с октября того же года Варюхина, как было доказано в процессе, фактически не считала себя замужней женщиной, чей супруг находился в зоне боевых действий.

По словам адвоката, с конца октября Варюхина вела свободный образ жизни, активно публикуя в социальных сетях фото и видео с другими мужчинами, включая подарки и фрагменты интимного характера.

Материалы по теме: Суд лишил выплат вдову погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко

Мать погибшего на СВО рязанца уверена, что невестка обманула ее сына

В зоне СВО погиб выпускник РГАТУ с позывным «Варяг» Георгий Костырко

Самые читаемые материалы

Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости России

В Брянске подросток зверски убил забеременевшую от него девочку

Представитель цыганской диаспоры в Брянске убил забеременевшую от него...
Происшествия

Обгон через сплошную привел к аварии в Рязанской области

Перед селом Дубровичи примерно в 10:50 автомобиль совершил обгон через двойную сплошную. В результате маневра произошло ДТП.
Новости России

Стало известно, кто силой затолкал женщину в машину в Краснодаре

Ситуация с жительницей Краснодара, которую силой затолкали в машину,...
Общество

В Рязани женщина раздела ребёнка на столе во «Вкусно — и точка»

По словам очевидца, посетительница начала играть с сыном, посадив его на стол. После этого рязанец попросил официанта позвать администратора и сделать клиентке замечание. 

Последние новости

Транспорт и дороги

В центре Рязани ограничат движение транспорта в День ВДВ

Горожан просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и парковки.
Происшествия

Женщину спасли во время пожара на улице Советской Армии в Рязани

Сообщение о возгорании на 7-м этаже здания поступило 28 июля в 12:32. На место происшествия выезжали 6 единиц пожарной техники, 23 человека. 
Кино и ТВ

«Букины» возвращаются на ТНТ с 28 июля

Теперь под одной крышей живут две семьи — и это сулит ещё больше поводов для смеха.
Спорт

Рязанец Евгений Гамезо стал первым на чемпионате России по стендовой стрельбе среди лиц с ПОДА 

Состязания проходили с 17 по 21 июля в Татарстане. В них принимали участие 27 спортсменов из 8 регионов России.
Культура и события

Организаторы: фестиваль «Поле Брани» под Рязанью посетили несколько тысяч человек

В субботу, 26 июля, в Рязанской области состоялся исторический...
Новости России

Ночью ВС РФ поразили аэродром ВСУ и склад боеприпасов

Нанесли групповой удар высокоточным дальнобойным оружием воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
Новости России

Депутат Разворотнева исключила возможность принятия поправки о передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Проблема со сбором долгов, конечно, есть. Но эта инициатива — явно непроходная, хотя бы потому, что два года назад Госдума приняла принципиальное решение...
Кино и ТВ

СТС покажет сериал о семье, случайно выигравшей миллиард в лотерею

С неожиданными последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея Епишева («Кухня»), Анастасии Поповой («Магомаев»), Матвея Семёнова («Родком») и других актёров.