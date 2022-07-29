РБК: экс-губернатор Рязанской области Любимов попадёт в Совет Федерации

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов осенью войдёт в состав Совета Федерации. Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет РБК.

Любимова включил в свой список врио губернатора Павел Малков. Если в сентябре Малков выиграет выборы губернатора, Любимов будет представлять регион в Совфеде.

Собеседники РБК также рассказали, что членом Совфеда может стать руководитель его аппарата Геннадий Голов, который находится в звании генерал-лейтенанта ФСО. Правда, пока неизвестно, какой регион он будет представлять.

Ещё один возможный сенатор — главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин, включённый в тройку врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Он займёт место Сергея Берёзкина.

Ещё один кандидат на выход — сенатор от Владимирской области лдпровец Александр Пронюшкин.