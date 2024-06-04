Вторник, 4 июня, 2024

Проводится проверка по факту смерти 7-летнего ребёнка под Рязанью

Автор: 7info

Опубликовано

Рязанские следователи проводят проверку по факту смерти 7-летнего мальчика в селе Новоселки Рязанского района, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

31 мая 2024 года ребенок начал жаловаться на недомогание, в течение выходных состояние ухудшалось. В ночь на понедельник мать вызвала скорую помощь, но по прибытию медики констатировали смерть мальчика.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Рязанской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.

Ранее появилась информация, что мальчик умер после укуса клеща.

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