Проводится проверка по факту смерти 7-летнего ребёнка под Рязанью

Рязанские следователи проводят проверку по факту смерти 7-летнего мальчика в селе Новоселки Рязанского района, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

31 мая 2024 года ребенок начал жаловаться на недомогание, в течение выходных состояние ухудшалось. В ночь на понедельник мать вызвала скорую помощь, но по прибытию медики констатировали смерть мальчика.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Рязанской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.

Ранее появилась информация, что мальчик умер после укуса клеща.