Открыто движение на новых участках трассы М-5 «Урал» между Рязанью и Москвой

В среду, 16 октября, дан старт движению транспорта на двух участках трассы М-5 «Урал» в Московской области, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Первый участок трассы между Рязанью и Москвой — обход поселка Октябрьский. Второй — не менее важный — также в составе трассы М-5 «Урал» на маршруте Ульянино — Непецино.

В церемонии открытия принимал участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, новые объекты завершат масштабную реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Московской области.

Два новых участка «Урала» длиной 11 и 21 км примут на себя транспортную нагрузку, которая раньше приходилась на местные дороги. Теперь путь до Москвы, Люберец, Раменского и Жуковского станет комфортнее.