Провидица Серикбаева предсказала России мощные перемены

Россия стоит на пороге важнейших изменений, наблюдать их мы будем уже в ближайшем будущем. В этом убеждена экстрасенс Сайра Серикбаева. В интервью Московскому комсомольцу она рассказала, чего нам ждать и чего стоит опасаться.

Провидица констатирует: старое устройство мира ломается на глазах. Правила, по которым мир существовал раньше, не устраивают людей.

– На протяжении нескольких десятков лет люди хотели поменять мироустройство. И сейчас это происходит. Новый мир уже рождается. Нравственность начинает побеждать безнравственность, происходят преобразования. В ближайшее время этот процесс будет развиваться еще более активно, — говорит Серикбаева.

Нынешнюю ситуацию экстрасенс описала в метафорической форме. Всё это выглядит так, как будто мужчина склонился над ребёнком с ножом. На первый взгляд, мы можем помыслить в этой ситуации нечто ужасное.

– А это хирург со скальпелем: если он не вырежет сейчас ребенку аппендицит, станет хуже. Так и здесь. Со стороны новый мир кажется непонятным и даже страшным, но в конце будет иметь хороший итог. А итог один: новый мир, который устроит всех. Не одну страну, а все страны и всех людей, — звучит прогноз Сайры. Реклама

Намекает провидица и на то, что жить по старым правилам уже невозможно. Охватит череда преобразований в том числе Россию:

— В ближайшее время будут цениться люди грамотные, образованные. Обучению населения руководство России будет уделять особое внимание. Люди потянутся к земле, которую начнут обрабатывать. Я вижу вспышку творчества, сознательности, вспышку новых образов. На наших глазах будет рождаться новый человек будущего — ответственный хозяин, который будет полагаться сам на себя, — считает Серикбаева.

По-новому Россия будет выстраивать внешние отношения. Будут заключены договоры с новыми странами, которые раньше такого намерения не имели.

— Самое главное: нужно опасаться предательства изнутри. Внешний враг не так опасен бывает, как внутренний. Но в людях будет расти сознательность. Вообще, прекрасное время ждёт Россию. Время побед, время расцвета, время любви, новой семьи, новых отношений и образов. Будущее у нас будет прекрасным: и мы в нем обязательно поживем, — заключила экстрасенс.

Сейчас многие провидцы говорят о неминуемых изменениях, которые произойдут в России и в мире. И большинство пророчеств свидетельствуют о том, что эти изменения будут с позитивным оттенком. Например, многое намекает нам о том, что скоро завершится спецоперация на Украине. Шаманка Кажетта Ахметжанова отмечает: грядут серьёзные потрясения и разоблачения действующих украинских властей.

— В ближайшее время ситуация начнёт стабилизироваться, появятся предпосылки к урегулированию, — утверждает экстрасенс. — На Западе уже ведутся кулуарные переговоры, прощупывается почва. При этом к мнению Зеленского никто не прислушивается — даже если бы он искренне хотел прекратить конфликт, у него бы это не получилось. Его влияние на происходящее давно стало формальным, а ключевые решения принимаются без его участия.

Но вместе с тем, по словам Кажетты, очевидно, что Россия не отступит от целей СВО и доведёт дело до конца. Новые территории останутся за Россией — это даже не обсуждается. Конечно, сторонники затягивания конфликта будут пытаться продлить боевые действия, но общемировая тенденция уже изменилась: все хотят мира и стабильности.

На этом фоне особенно остро звучат предпосылки к мирным переговорам, которые намереваются проводить Россия и США. Новости о том, что скоро будут предприняты попытки договориться о мире, анализируют известные провидцы. Индийская провидица Анурадха Верма специально посетила Москву, чтобы предупредить нас о надвигающихся переменах.

Анурадха заявила, что в период с 2025 по 2030 год мир ожидает ряд судьбоносных изменений, которые, возможно, будут связаны с установлением мира. Относительно российско-американских отношений, она выразила мнение, что до 2030 года какого-те резкого потепления ожидать не стоит. Провидица объясняет: в астрологической карте существует понятие симпатии. Она проанализировала индивидуальные карты России и США, сравнила совместимость стран. И, к сожалению, между государствами симпатии нет.

Анурадха Верма также обращает внимание, что наиболее серьезные мировые потрясения произойдут в 2025 и 2026 годах. С 2027-го негативные тенденции начнут сменяться позитивными. О том, в чём будут выражаться улучшения, астролог из Индии не уточнила.