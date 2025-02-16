Провидица Серикбаева предсказала России мощные перемены

Россия стоит на пороге важнейших изменений, наблюдать их мы будем уже в ближайшем будущем. В этом убеждена экстрасенс Сайра Серикбаева. В интервью Московскому комсомольцу она рассказала, чего нам ждать и чего стоит опасаться.
Провидица констатирует: старое устройство мира ломается на глазах. Правила, по которым мир существовал раньше, не устраивают людей.
Нынешнюю ситуацию экстрасенс описала в метафорической форме. Всё это выглядит так, как будто мужчина склонился над ребёнком с ножом. На первый взгляд, мы можем помыслить в этой ситуации нечто ужасное.
Намекает провидица и на то, что жить по старым правилам уже невозможно. Охватит череда преобразований в том числе Россию:
По-новому Россия будет выстраивать внешние отношения. Будут заключены договоры с новыми странами, которые раньше такого намерения не имели.
Сейчас многие провидцы говорят о неминуемых изменениях, которые произойдут в России и в мире. И большинство пророчеств свидетельствуют о том, что эти изменения будут с позитивным оттенком. Например, многое намекает нам о том, что скоро завершится спецоперация на Украине. Шаманка Кажетта Ахметжанова отмечает: грядут серьёзные потрясения и разоблачения действующих украинских властей.
Но вместе с тем, по словам Кажетты, очевидно, что Россия не отступит от целей СВО и доведёт дело до конца. Новые территории останутся за Россией — это даже не обсуждается. Конечно, сторонники затягивания конфликта будут пытаться продлить боевые действия, но общемировая тенденция уже изменилась: все хотят мира и стабильности.
На этом фоне особенно остро звучат предпосылки к мирным переговорам, которые намереваются проводить Россия и США. Новости о том, что скоро будут предприняты попытки договориться о мире, анализируют известные провидцы. Индийская провидица Анурадха Верма специально посетила Москву, чтобы предупредить нас о надвигающихся переменах.
Анурадха заявила, что в период с 2025 по 2030 год мир ожидает ряд судьбоносных изменений, которые, возможно, будут связаны с установлением мира. Относительно российско-американских отношений, она выразила мнение, что до 2030 года какого-те резкого потепления ожидать не стоит. Провидица объясняет: в астрологической карте существует понятие симпатии. Она проанализировала индивидуальные карты России и США, сравнила совместимость стран. И, к сожалению, между государствами симпатии нет.
Анурадха Верма также обращает внимание, что наиболее серьезные мировые потрясения произойдут в 2025 и 2026 годах. С 2027-го негативные тенденции начнут сменяться позитивными. О том, в чём будут выражаться улучшения, астролог из Индии не уточнила.