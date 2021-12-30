Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась со студентами рязанских вузов, активистами рязанского отделения «Молодой гвардии», представителями Школы парламентаризма.

Глава города рассказала будущим политикам о работе Рязанской городской Думы, о комитетах, фракциях, взаимодействии с администрацией города, Контрольно-счетной палатой, другими органами.

Юлия Рокотянская ответила на вопросы студентов, рассказала о своих учителях, об особенностях функционирования городской Думы, работе с молодежью.

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Она провела экскурсию по административному зданию на улице Радищева, рассказала о сотрудничестве с городами-побратимами, обсудила идею создания молодежного парламента Рязанской городской Думы.