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Четверг, 30 декабря, 2021
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Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками

Александр Ильин

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась со студентами рязанских вузов, активистами рязанского отделения «Молодой гвардии», представителями Школы парламентаризма.

Глава города рассказала будущим политикам о работе Рязанской городской Думы, о комитетах, фракциях, взаимодействии с администрацией города, Контрольно-счетной палатой, другими органами.

Юлия Рокотянская ответила на вопросы студентов, рассказала о своих учителях, об особенностях функционирования городской Думы, работе с молодежью.

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Она провела экскурсию по административному зданию на улице Радищева, рассказала о сотрудничестве с городами-побратимами, обсудила идею создания молодежного парламента Рязанской городской Думы.

  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками
  • Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с будущими политиками

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